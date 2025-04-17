İsrail’e Tepki Göstermek İçin Henüz Taksitini Bitirmediği Aracını Yaktı

Sakarya’da yaşanan ilginç olay sosyal medya gündemine oturdu. Bir vatandaş, İsrail’in zulmüne tepki göstermek istemiş ve aracını yakmaya karar vermişti. Vatandaş daha aracının taksitlerinin bitmediğini de dile getirmişti. Olay yerinde git gide artan alevleri gören bir kişi ne olduğunu anlamak için geldiğinde o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Aracını yakan kişinin, 'Taksitini ödemediğim arabayla gezmekten utanıyor ve o zulüm için yakıyorum' sözleri dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: İHA