İsrail’e Tepki Göstermek İçin Henüz Taksitini Bitirmediği Aracını Yaktı
Sakarya’da yaşanan ilginç olay sosyal medya gündemine oturdu. Bir vatandaş, İsrail’in zulmüne tepki göstermek istemiş ve aracını yakmaya karar vermişti. Vatandaş daha aracının taksitlerinin bitmediğini de dile getirmişti. Olay yerinde git gide artan alevleri gören bir kişi ne olduğunu anlamak için geldiğinde o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Aracını yakan kişinin, 'Taksitini ödemediğim arabayla gezmekten utanıyor ve o zulüm için yakıyorum' sözleri dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: İHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay Sakarya’nın Arifiye ilçesinin Dörtyol Sanayi bölgesinde yaşandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın