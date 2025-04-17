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İsrail’e Tepki Göstermek İçin Henüz Taksitini Bitirmediği Aracını Yaktı

İsrail’e Tepki Göstermek İçin Henüz Taksitini Bitirmediği Aracını Yaktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.04.2025 - 12:02

Sakarya’da yaşanan ilginç olay sosyal medya gündemine oturdu. Bir vatandaş, İsrail’in zulmüne tepki göstermek istemiş ve aracını yakmaya karar vermişti. Vatandaş daha aracının taksitlerinin bitmediğini de dile getirmişti. Olay yerinde git gide artan alevleri gören bir kişi ne olduğunu anlamak için geldiğinde o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Aracını yakan kişinin, 'Taksitini ödemediğim arabayla gezmekten utanıyor ve o zulüm için yakıyorum' sözleri dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: İHA

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İşte o anlar 👇

Olay Sakarya’nın Arifiye ilçesinin Dörtyol Sanayi bölgesinde yaşandı.

Olay Sakarya’nın Arifiye ilçesinin Dörtyol Sanayi bölgesinde yaşandı.

Sanayi bölgesinde dükkanı olan Ahmet Yılmazkaya, alevlerden dolayı kendi dükkanının yandığını düşünerek olay yerine gitmişti. Gidince karşılaştığı manzara ise bu şekilde oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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