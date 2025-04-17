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Vatandaşların 'Terörsüz Türkiye' Projesine Destek Verdiği Anketlerle Ortaya Kondu

Vatandaşların 'Terörsüz Türkiye' Projesine Destek Verdiği Anketlerle Ortaya Kondu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.04.2025 - 10:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği 'Terörsüz Türkiye ve Kardeşlik Projesi' siyasi isimler arasında karşılık buldu. Siyasiler, Terörsüz Türkiye Projesi için çağrıda bulundu. Peki bu proje, halk arasında nasıl bir karşılık buldu?

Asal Araştırma, 21-28 Mart 2025 tarihleri arasında 2 bin kişiyle bir anket düzenleyerek 'Terörsüz Türkiye çağrısını destekliyor musunuz?' sorusunu yöneltti.

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"Terörsüz Türkiye Projesi" vatandaşlar arasında geniş bir yankı buldu.

"Terörsüz Türkiye Projesi" vatandaşlar arasında geniş bir yankı buldu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediği proje, vatandaşlar arasında geniş bir yankı buldu. Erdoğan, bugüne kadar yaptığı konuşmalarda Türk, Kürt, Zaza, Alevi ve Sünni ayrımı yapmadan tüm Türkiye'yi kucakladıklarının ve milli birliği güçlendirmek için çalıştıklarının altını çizmişti.

Asal Araştırma, 21-28 Mart tarihleri arasında 2 bin kişiyle bir anket düzenledi.

Vatandaşlara "Terörsüz Türkiye çağrısını destekliyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Vatandaşlara "Terörsüz Türkiye çağrısını destekliyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Ortaya çıkan sonuçlar, Asal Araştırma'nın X hesabından aşağıdaki gibi paylaşıldı:

  • Evet, destekliyorum: %63.5

  • Hayır, desteklemiyorum: %17.4

  • Fikrim yok/Cevap yok: %19.1

Anketin illere göre sonuçları da detaylı bir şekilde paylaşıldı.

Anketin illere göre sonuçları da detaylı bir şekilde paylaşıldı.

İstanbul'da ankete katılanların yüzden 18,80'inin, Ankara'da yüzde 10,85'inin, İzmir'de yüzde 8,75'inin 'evet, destekliyorum' cevabını verdiği görüldü. Toplam 26 farklı ilde 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bu anketin sonucunda, halkın yüzde 63.5'inin 'Terörsüz Türkiye' çağrısını desteklediği ortaya çıktı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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