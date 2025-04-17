Vatandaşların 'Terörsüz Türkiye' Projesine Destek Verdiği Anketlerle Ortaya Kondu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği 'Terörsüz Türkiye ve Kardeşlik Projesi' siyasi isimler arasında karşılık buldu. Siyasiler, Terörsüz Türkiye Projesi için çağrıda bulundu. Peki bu proje, halk arasında nasıl bir karşılık buldu?
Asal Araştırma, 21-28 Mart 2025 tarihleri arasında 2 bin kişiyle bir anket düzenleyerek 'Terörsüz Türkiye çağrısını destekliyor musunuz?' sorusunu yöneltti.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Terörsüz Türkiye Projesi" vatandaşlar arasında geniş bir yankı buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaşlara "Terörsüz Türkiye çağrısını destekliyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Anketin illere göre sonuçları da detaylı bir şekilde paylaşıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Terörsüz Türkiye anketini her 10 senede bir yapın aynı sonuç çıkar. Siyasal hareketler , politik oyunlar
Anayasa değişikliği için tüm tuşlara basmaya ne diyorsunuz?!