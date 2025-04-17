Yeni Markalar, Yeni İfşalar, Yeni Skandallar: Et Diye At Eti ve Eşek Eti Yediren Firmalar İfşa Edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimler ve kontroller sonrasında düzenli olarak açıkladığı gıdada hile yapan firmaların listesi bir kez daha güncellendi. Birçok skandalın yer aldığı listede vatandaşa yine at ve eşek eti yediren firmalar tek tek ifşa edildi. İşte insan sağlığını hiçe sayarak skandallara imza atan firmalar ve ifşa edilen kirli düzenleri…
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini bir kez daha güncelledi, yeni skandallar gün yüzüne çıktı, yeni markalar ifşa oldu.
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İşte açıklanan yeni liste ve ifşa edilen yeni markalar...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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