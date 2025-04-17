Yeni Markalar, Yeni İfşalar, Yeni Skandallar: Et Diye At Eti ve Eşek Eti Yediren Firmalar İfşa Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimler ve kontroller sonrasında düzenli olarak açıkladığı gıdada hile yapan firmaların listesi bir kez daha güncellendi. Birçok skandalın yer aldığı listede vatandaşa yine at ve eşek eti yediren firmalar tek tek ifşa edildi. İşte insan sağlığını hiçe sayarak skandallara imza atan firmalar ve ifşa edilen kirli düzenleri…