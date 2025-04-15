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Döner İmalathanesindeki Denetimde Ortaya Çıkanlar Mide Bulandırdı

Döner İmalathanesindeki Denetimde Ortaya Çıkanlar Mide Bulandırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2025 - 10:21

Kilis'te hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle döner imalathanesi kapatıldı. İmalathanede incelemelerde bulunan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen yaptığı açıklamada 'Bu imalathaneyi 4 gün kapatacağız. Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak' dedi.

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Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde döner imalathanesinde denetim yapan Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathanede hijyen kurallarına uyulmadığını tespit etti.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde döner imalathanesinde denetim yapan Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathanede hijyen kurallarına uyulmadığını tespit etti.

İmalathanede incelemelerde bulunan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, gazetecilere, işyerinde hijyen kurallarına uyulmadığını söyledi.

Denetlemelerin sıklıkla devam edeceğini belirten Bilecen, 'İmalathaneye ihbar üzerine geldik. Geldiğimizde tavukların ve tavuğun yanında kullandıkları sosların yerlerde olduğunu gördük. Tavukların saklandığı buzdolaplarının paslı olduğunu gördük. Bu duruma kayıtsız kalamazdık. Bu imalathaneyi 4 gün kapatacağız. Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak. Bütün denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan neresi varsa denetlenecek.' dedi.

İmalathaneden mide bulandıran görüntüler 👇

İmalathaneden mide bulandıran görüntüler 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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