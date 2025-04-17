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Beşiktaş Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı da Dahil 12 Belediye Görevlisi İçin Gözaltı Kararı

Beşiktaş Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı da Dahil 12 Belediye Görevlisi İçin Gözaltı Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.04.2025 - 08:29 Son Güncelleme: 17.04.2025 - 09:11

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 12 belediye görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre; aralarında Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 12 belediye görevlisinin ikametlerinde arama, el koyma işlemleri yapıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapılmasına karar verdi.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 12 belediye görevlisinin ikametlerinde arama, el koyma işlemleri yapıldı. 

Aziz İhsan Aktaş'ın Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ve fesat karıştırıldığı iddia edilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer aldığı tespit edilen ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 12 belediye görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. 12 şüphelinin ikametlerinde arama, el koyma işlemleri de yapıldı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmıştı. Suç örgütünün elebaşı Aziz İhsan Aktaş da tutuklananlar arasındaydı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Yaren x

ne suç örgütünün elebaşı onedio sen de mi satıldın sana da mı boykot

y.

Melih Gökçek ne olacak?

pinko

X de sağa sola çamur atmaya devam. Çünkü arkası sağlam.