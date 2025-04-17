Beşiktaş Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı da Dahil 12 Belediye Görevlisi İçin Gözaltı Kararı
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 12 belediye görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre; aralarında Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 12 belediye görevlisinin ikametlerinde arama, el koyma işlemleri yapıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapılmasına karar verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ne suç örgütünün elebaşı onedio sen de mi satıldın sana da mı boykot
Melih Gökçek ne olacak?
X de sağa sola çamur atmaya devam. Çünkü arkası sağlam.
İstanbul tarumar 😡😡😡