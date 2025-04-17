onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sırrı Süreyya Önder’in Rahatsızlanmadan Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sırrı Süreyya Önder’in Rahatsızlanmadan Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sırrı Süreyya Önder
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.04.2025 - 08:18 Son Güncelleme: 17.04.2025 - 08:28

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 12 saat süren ağır bir kalp ameliyatı geçiren, şimdi ise yoğun bakımda tutulan ve doktorların ‘tehlike devam ediyor’ dediği DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Öner'in kalp rahatsızlığı yaşamadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı öncesindeki son görüntüleri...

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yatırıldığı hastanede tedavi görmeye devam ediyor.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yatırıldığı hastanede tedavi görmeye devam ediyor.

12 saatlik bir kalp ameliyatı atlatan Önder'in hayati riskinin sürdüğü bildirildi. Geçirdiği ağır kalp ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan Önder'din rahatsızlanmadan önceki son görüntülerine ulaşıldı.

Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre Önder, o gün öğleden sonra Beyoğlu'ndaki bir lokantaya gitti.

Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre Önder, o gün öğleden sonra Beyoğlu'ndaki bir lokantaya gitti.

Önder lokantada girerken neşeliydi. Masasına oturdu lokanta çalışanlarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi, şakalaştı. Ardından sarma ve güveç siparişi verdi, siparişini beklerken cep telefonuna göz attı.

Önder yemeğini yerken lokantanın sahibi olan aynı zamanda film yapımcısı Selahattin Kat'la kısa bir sohbet etti. Çalışanlara bahşiş veren Önder, Beyoğlu'ndaki mekândan çıktıktan sonra evine gitti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın