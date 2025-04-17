Sırrı Süreyya Önder’in Rahatsızlanmadan Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 12 saat süren ağır bir kalp ameliyatı geçiren, şimdi ise yoğun bakımda tutulan ve doktorların ‘tehlike devam ediyor’ dediği DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Öner'in kalp rahatsızlığı yaşamadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
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Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı öncesindeki son görüntüleri...
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yatırıldığı hastanede tedavi görmeye devam ediyor.
Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre Önder, o gün öğleden sonra Beyoğlu'ndaki bir lokantaya gitti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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