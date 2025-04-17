onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 525 Torbacı Gözaltına Alındı

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 525 Torbacı Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.04.2025 - 09:19 Son Güncelleme: 17.04.2025 - 09:53

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurduğu uyuşturucu operasyonunu, 'Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik' diye duyurdu. Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 525 torbacı gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, başkent Ankara'da gerçekleştirilen “NARKOKAPAN-ANKARA” operasyonunda 525 torbacı gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, başkent Ankara'da gerçekleştirilen “NARKOKAPAN-ANKARA” operasyonunda 525 torbacı gözaltına alındı.

Yelikaya'nın 'Cumhuriyet taraihinin en büyük operasyonu' diye duyurduğu, uyuşturucu operasyonu, bugün sabah 05.00'te başladı.

Yerlikaya, hazrılıklarının 6 ay sürdüğü operasyona; 4 bin 768 polis, bin 461 ekip , 40 özel eğitimli dedektör köpek ve 4 İHA'nın katıldığını aktardı.

626 farklı adrese, eşzamanlı baskınlar düzenlendiğini ve 525 kişinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, operasyonun hala devam ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan görüntüler...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı:
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
17
5
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın