Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 525 Torbacı Gözaltına Alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurduğu uyuşturucu operasyonunu, 'Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik' diye duyurdu. Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 525 torbacı gözaltına alındı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, başkent Ankara'da gerçekleştirilen “NARKOKAPAN-ANKARA” operasyonunda 525 torbacı gözaltına alındı.
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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan görüntüler...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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