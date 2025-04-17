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Sebep Ekonomik: Almanya’da Yaşayan Türkler Çifte Vatandaş Olmaktan Kaçınıyor

Sebep Ekonomik: Almanya’da Yaşayan Türkler Çifte Vatandaş Olmaktan Kaçınıyor

Almanya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.04.2025 - 11:13

Almanya, ülkesinde bulunan yabancı ülke vatandaşlarına çifte vatandaşlık hakkı tanıyor. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yasa kapsamında 547 bin 790 gurbetçi vatandaş çifte vatandaşlığı simgeleyen Mavi Kart’ın sahibi oldu.

AKP’nin hazırladığı bir rapora göre, Mavi Kart sahibi 547 bin 790 kişiden sadece 18 bin kişi çifte vatandaşlık için yeniden başvuru yaptı. Kalan kişiler ise Türk vatandaşlığından çıkmayı göze aldı. Sebep ise Avrupa’da yükselen aşırı sağ ve ekonomi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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AKP’nin Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili hazırladığı bir raporda ilginç bilgiler yer aldı.

AKP’nin Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili hazırladığı bir raporda ilginç bilgiler yer aldı.

Almanya’da geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Alman Vatandaşlık Yasası ile Türk vatandaşlarına çifte vatandaşlık yolu açılmış olsa da 547 bin 790 gurbetçiden sadece 18 bini Türk vatandaşlığı başvurusunu yeniledi.

Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre, vatandaşlık başvurularının düşük olmasının sebebi aşırı sağ ve ekonomi.

Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre, vatandaşlık başvurularının düşük olmasının sebebi aşırı sağ ve ekonomi.

AKP’nin raporunda, Almanya’daki aşırı sağın seçim sonuçlarıyla birlikte Çifte Vatandaşlık Yasası’nı tehdit ettiği belirtildi.

Ayrıca düşük kalan başvuruların diğer sebebi olarak da ekonomik kaygılar gösterildi.

Kaynak

6 bin euroluk askerlik ücreti ödenmek istenmiyor.

6 bin euroluk askerlik ücreti ödenmek istenmiyor.

Başvuruların düşük kalmasının başlıca sebeplerinden biri de askerlik konusu. Askerlik çağındaki kişilerin başvuru oranı daha düşük. 2020’de, yurtdışında doğup süresiz ikamet etme izni olanlara üç yıl çalışma şartı olmadan dövizle askerlik hakkı tanındı. 

2025’te bu bedel 6 bin avroya (260 bin TL) tekabül ediyor. Almanya’daki Türklerin ekonomik durumu dikkate alındığında bu miktarın istenmese bile, vatandaşlıktan çıkmayı göze alacak kadar sıkıntılı bir duruma sebep olduğu vurgulandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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