Sebep Ekonomik: Almanya’da Yaşayan Türkler Çifte Vatandaş Olmaktan Kaçınıyor
Almanya, ülkesinde bulunan yabancı ülke vatandaşlarına çifte vatandaşlık hakkı tanıyor. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yasa kapsamında 547 bin 790 gurbetçi vatandaş çifte vatandaşlığı simgeleyen Mavi Kart’ın sahibi oldu.
AKP’nin hazırladığı bir rapora göre, Mavi Kart sahibi 547 bin 790 kişiden sadece 18 bin kişi çifte vatandaşlık için yeniden başvuru yaptı. Kalan kişiler ise Türk vatandaşlığından çıkmayı göze aldı. Sebep ise Avrupa’da yükselen aşırı sağ ve ekonomi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AKP’nin Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili hazırladığı bir raporda ilginç bilgiler yer aldı.
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Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre, vatandaşlık başvurularının düşük olmasının sebebi aşırı sağ ve ekonomi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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