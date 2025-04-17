Sebep Ekonomik: Almanya’da Yaşayan Türkler Çifte Vatandaş Olmaktan Kaçınıyor

Başvuruların düşük kalmasının başlıca sebeplerinden biri de askerlik konusu. Askerlik çağındaki kişilerin başvuru oranı daha düşük. 2020’de, yurtdışında doğup süresiz ikamet etme izni olanlara üç yıl çalışma şartı olmadan dövizle askerlik hakkı tanındı.

2025’te bu bedel 6 bin avroya (260 bin TL) tekabül ediyor. Almanya’daki Türklerin ekonomik durumu dikkate alındığında bu miktarın istenmese bile, vatandaşlıktan çıkmayı göze alacak kadar sıkıntılı bir duruma sebep olduğu vurgulandı.