Boykot Çağrısı Nedeniyle Yurt Dışı Çıkış Yasağı Almıştı: Cem Yiğit Üzümoğlu Yunanistan’a Gidemiyor
Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykot çağrısına verdiği destek sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu, yasak için yaptıkları itirazın reddedildiğini açıkladı.
Yasak nedeniyle Yunanistan’daki tiyatro oyununa gidemeyen Üzümoğlu, “Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?” diye isyan etti.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP boykot listesi oluşturmuştu.
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Son olarak Şakir Paşa Ailesi isimli dizide yer alan Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alınmıştı.
Yurt dışı çıkış yasağı için yapılan itiraz reddedilmiş.
Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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