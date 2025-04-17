Boykot Çağrısı Nedeniyle Yurt Dışı Çıkış Yasağı Almıştı: Cem Yiğit Üzümoğlu Yunanistan’a Gidemiyor

'Yurt dışına çıkış yasağına dair itirazım reddedildi. Yani Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum. Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?'