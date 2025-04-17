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Boykot Çağrısı Nedeniyle Yurt Dışı Çıkış Yasağı Almıştı: Cem Yiğit Üzümoğlu Yunanistan’a Gidemiyor

Boykot Çağrısı Nedeniyle Yurt Dışı Çıkış Yasağı Almıştı: Cem Yiğit Üzümoğlu Yunanistan’a Gidemiyor

Boykot
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.04.2025 - 10:34

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykot çağrısına verdiği destek sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu, yasak için yaptıkları itirazın reddedildiğini açıkladı.

Yasak nedeniyle Yunanistan’daki tiyatro oyununa gidemeyen Üzümoğlu, “Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?” diye isyan etti.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP boykot listesi oluşturmuştu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP boykot listesi oluşturmuştu.

CHP, hazırladığı listeyi paylaşmış ve boykot listesinde bulunan firmalardan seçmenlerinin alışveriş yapmamasını istemişti.

CHP’nin başlattığı boykot sosyal medyada da 2 Nisan genel para harcamama hareketine dönüşmüştü. 

Boykota destek veren ünlü isimlerin bazıları ise gözaltına alınmış bazıları da oynadıkları dizilerden çıkarılmıştı.

Son olarak Şakir Paşa Ailesi isimli dizide yer alan Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alınmıştı.

Son olarak Şakir Paşa Ailesi isimli dizide yer alan Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alınmıştı.

Üzümoğlu paylaşımlarla boykota destek verdiği ve ünlülerin de boykota destek vermesi için organizasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Cem Yiğit Üzümoğlu adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

Üzümoğlu adliye çıkışında, 'Anayasal hakları hatırlatmak dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Haklarımız doğrultusunda da protesto etmekte, yürüyüş yapmakta, sözümüzü, fikrimizi beyan etmekte özgürüz. Özgür olmaya da devam edeceğiz' açıklamasında bulunmuştu.

Yurt dışı çıkış yasağı için yapılan itiraz reddedilmiş.

Yurt dışı çıkış yasağı için yapılan itiraz reddedilmiş.

Cem Yiğit Üzümoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yurt dışı çıkış yasağına yaptıkları itiraz reddedildiğini açıkladı. 

Yasak nedeniyle Yunanistan’daki tiyatro oyununa gidemediğini söyleyen Üzümoğlu, “Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?” diye isyan etti.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaşımı 👇

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaşımı 👇
twitter.com

'Yurt dışına çıkış yasağına dair itirazım reddedildi. Yani Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum. Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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