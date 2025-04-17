Fatih Altaylı'dan Tepki Geldi: Teşkilat Dizisinden Çıkarılan Aybüke Pusat Chaplin İsimli Oyundan da Çıkarıldı
Boykot kampanyasına destek verdiği için TRT'deki Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat, Chaplin isimli tiyatro oyununun kadrosundan da çıkarıldı. Konu hakkında açıklama yapan Fatih Altaylı 'Bu gaddarlıktır, kızı evinden de attırın, polislere söyleyin her gün ceza kessin, ben bu oyunu protesto ediyorum, gitmem' dedi.
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Fatih Altaylı'nın Aybüke Pusat hakkındaki açıklamaları:
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Fatih Altaylı, oyuncu Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden sonra Chaplin isimli oyundan da çıkarılmasına tepki gösterdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Hoşgörü paradoksu.
Gökhan Ünverede sahip çıksana oe fatih
Nasıl resmi bir açıklama yapılmadı? Mert Siliv Aybüke Pusat bizim oyuncumuzdur, kadroda devam etmektedir. Her daim sanatçıların yanındayız diye açıklama yaptı