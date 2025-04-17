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Fatih Altaylı'dan Tepki Geldi: Teşkilat Dizisinden Çıkarılan Aybüke Pusat Chaplin İsimli Oyundan da Çıkarıldı

Fatih Altaylı'dan Tepki Geldi: Teşkilat Dizisinden Çıkarılan Aybüke Pusat Chaplin İsimli Oyundan da Çıkarıldı

Fatih Altaylı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.04.2025 - 09:07 Son Güncelleme: 17.04.2025 - 09:09

Boykot kampanyasına destek verdiği için TRT'deki Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat, Chaplin isimli tiyatro oyununun kadrosundan da çıkarıldı. Konu hakkında açıklama yapan Fatih Altaylı 'Bu gaddarlıktır, kızı evinden de attırın, polislere söyleyin her gün ceza kessin, ben bu oyunu protesto ediyorum, gitmem' dedi.

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Fatih Altaylı'nın Aybüke Pusat hakkındaki açıklamaları:

Fatih Altaylı, oyuncu Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden sonra Chaplin isimli oyundan da çıkarılmasına tepki gösterdi.

Fatih Altaylı, oyuncu Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden sonra Chaplin isimli oyundan da çıkarılmasına tepki gösterdi.

Teşkilat’ta başrol oynayan Aybüke Pusat, sosyal medyada yapılan tüketim boykotu çağrısına destek verdiği gerekçesiyle dizinin kadrosundan ani bir kararla çıkarılmıştı. 

Aybüke Pusat’ın rol aldığı tiyatro oyunu Chaplin ile ilgili yaşanan bir gelişme gündeme bomba gibi düştü. Uzun zamandır sahnelenen ve ilgiyle takip edilen oyunun 19 Nisan’da Maximum Uniq'de gerçekleşmesi planlanan gösterimi organizasyon tarafından aniden iptal edildi. 

Oyunun iptal edilmesinin Aybüke Pusat’ın sahnedeki partneri olan Özgür Daniel Foster’ın yaşadığı ciddi sağlık problemi olduğu da iddia edilmişti ancak resmi bir açıklama yapılmadı. 

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı, 'Bu gaddarlıktır, kızı evinden de attırın, polislere söyleyin her gün ceza kessin, ben bu oyunu protesto ediyorum, gitmem' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Bozkurt

Hoşgörü paradoksu.

mert ali

Gökhan Ünverede sahip çıksana oe fatih

ozyace

Nasıl resmi bir açıklama yapılmadı? Mert Siliv Aybüke Pusat bizim oyuncumuzdur, kadroda devam etmektedir. Her daim sanatçıların yanındayız diye açıklama yaptı