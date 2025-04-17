Fatih Altaylı'dan Tepki Geldi: Teşkilat Dizisinden Çıkarılan Aybüke Pusat Chaplin İsimli Oyundan da Çıkarıldı

Teşkilat’ta başrol oynayan Aybüke Pusat, sosyal medyada yapılan tüketim boykotu çağrısına destek verdiği gerekçesiyle dizinin kadrosundan ani bir kararla çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat’ın rol aldığı tiyatro oyunu Chaplin ile ilgili yaşanan bir gelişme gündeme bomba gibi düştü. Uzun zamandır sahnelenen ve ilgiyle takip edilen oyunun 19 Nisan’da Maximum Uniq'de gerçekleşmesi planlanan gösterimi organizasyon tarafından aniden iptal edildi.

Oyunun iptal edilmesinin Aybüke Pusat’ın sahnedeki partneri olan Özgür Daniel Foster’ın yaşadığı ciddi sağlık problemi olduğu da iddia edilmişti ancak resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı, 'Bu gaddarlıktır, kızı evinden de attırın, polislere söyleyin her gün ceza kessin, ben bu oyunu protesto ediyorum, gitmem' dedi.