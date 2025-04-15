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Aybüke Pusat'la İlgisi Yokmuş: Chaplin Oyununun İptal Edilmesinin Nedeni Sağlık Sorunu Çıktı!

Aybüke Pusat'la İlgisi Yokmuş: Chaplin Oyununun İptal Edilmesinin Nedeni Sağlık Sorunu Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.04.2025 - 16:49

Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla gündeme gelen Aybüke Pusat’ın bu kez tiyatro sahnesiyle ilgili gelişmeler konuşuluyor. “Chaplin” isimli tiyatro oyununun iptal edilmesi sonrası yeniden gündeme oturan Pusat’a destek mesajları yağdı. 

Oyunun iptal sebebine dair çeşitli iddialar ortalığı karıştırırken, sosyal medyada baskı yüzünden iptal edildiği yönünde yorumlar yapıldı. Ancak işin perde arkasını gazeteci Bilsen Altuntaş açıkladı. İptalin gerekçesinin oyuncu Özgür Daniel Foster’ın yaşadığı sağlık problemi olduğu belirtildi.

İşte gündeme bomba gibi düşen o gelişmeler…

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat son haftalarda gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat son haftalarda gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat’ta başrol oynayan güzel oyuncu, sosyal medyada yapılan tüketim boykotu çağrısına destek verdiği gerekçesiyle dizinin kadrosundan ani bir kararla çıkarılmıştı. 

Bu gelişme hem izleyiciler hem de meslektaşları tarafından büyük tepkiyle karşılanmış, başta Furkan Andıç ve Boran Kuzum olmak üzere pek çok ünlü isim Aybüke’ye destek olmuştu. 

Ancak Andıç ve Kuzum da benzer kaderi yaşamıştı.

Ancak Pusat cephesinde sular henüz durulmuş değil.

Ancak Pusat cephesinde sular henüz durulmuş değil.

Bu kez de Aybüke Pusat’ın rol aldığı tiyatro oyunu Chaplin ile ilgili yaşanan bir gelişme gündeme bomba gibi düştü. Uzun zamandır sahnelenen ve ilgiyle takip edilen oyunun 19 Nisan’da Maximum Uniq'de gerçekleşmesi planlanan gösterimi organizasyon tarafından aniden iptal edildi. 

Oyunun biletlerini çok önceden alan seyirciler organizasyon şirketinden gelen “etkinlik iptal edildi” mailiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. 

Geri ödemelerin yapılacağı belirtilse de sosyal medyada iptalin nedeni başka şekillerde yorumlandı.

Birçok kişi Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından tiyatro projesinin de hedef alındığını iddia etti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Yaşanan tartışmalar sonrası gazeteci Bilsen Altuntaş'tan konu ile ilgili bir açıklama geldi.

Yaşanan tartışmalar sonrası gazeteci Bilsen Altuntaş'tan konu ile ilgili bir açıklama geldi.
twitter.com

Altuntaş’ın açıklamasına göre, oyunun iptal edilmesinin Pusat’la bir ilgisi yok. 

Gerçek sebep, Aybüke Pusat’ın sahnedeki partneri olan Özgür Daniel Foster’ın yaşadığı ciddi sağlık problemi. 

Altuntaş, Foster’ın sahneye çıkamayacak durumda olduğunu ve bu nedenle organizasyonun iptal kararı aldığını belirtti.

Ancak bu açıklama bile bazı sosyal medya kullanıcılarını tatmin etmedi. Pek çok kişi, sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen etkinliğin zamanlamasının manidar olduğuna dikkat çekti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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