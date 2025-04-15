Aybüke Pusat'la İlgisi Yokmuş: Chaplin Oyununun İptal Edilmesinin Nedeni Sağlık Sorunu Çıktı!
Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla gündeme gelen Aybüke Pusat’ın bu kez tiyatro sahnesiyle ilgili gelişmeler konuşuluyor. “Chaplin” isimli tiyatro oyununun iptal edilmesi sonrası yeniden gündeme oturan Pusat’a destek mesajları yağdı.
Oyunun iptal sebebine dair çeşitli iddialar ortalığı karıştırırken, sosyal medyada baskı yüzünden iptal edildiği yönünde yorumlar yapıldı. Ancak işin perde arkasını gazeteci Bilsen Altuntaş açıkladı. İptalin gerekçesinin oyuncu Özgür Daniel Foster’ın yaşadığı sağlık problemi olduğu belirtildi.
İşte gündeme bomba gibi düşen o gelişmeler…
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat son haftalarda gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
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Ancak Pusat cephesinde sular henüz durulmuş değil.
Yaşanan tartışmalar sonrası gazeteci Bilsen Altuntaş'tan konu ile ilgili bir açıklama geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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