Aybüke Pusat'la İlgisi Yokmuş: Chaplin Oyununun İptal Edilmesinin Nedeni Sağlık Sorunu Çıktı!

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat’ta başrol oynayan güzel oyuncu, sosyal medyada yapılan tüketim boykotu çağrısına destek verdiği gerekçesiyle dizinin kadrosundan ani bir kararla çıkarılmıştı.

Bu gelişme hem izleyiciler hem de meslektaşları tarafından büyük tepkiyle karşılanmış, başta Furkan Andıç ve Boran Kuzum olmak üzere pek çok ünlü isim Aybüke’ye destek olmuştu.

Ancak Andıç ve Kuzum da benzer kaderi yaşamıştı.