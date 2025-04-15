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Dudak Dudağa Yakalandılar: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Havalimanındaki Halleri Olay Oldu

Dudak Dudağa Yakalandılar: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Havalimanındaki Halleri Olay Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.04.2025 - 12:00

Barışmaları da ayrılıkları da olay olan çift aşklarıyla yine gündemde. Dudak dudağa halleri ayrılık söylentilerine son noktayı koydu. Türkiye’nin en çok konuşulan çiftlerinden olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in aşkı havalimanında belgelendi. Ayrıldılar mı, barıştılar mı derken, Blog Yağmuru'na gelen iddiaya göre ikili bu kez Londra Heathrow Havalimanı’nda birbirlerini öpücüklere boğarken yakalandı. 

Gözlerden uzak kalmaya çalışan çiftin bu karesi yeniden gündeme bomba gibi düştü.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Türkiye’nin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya, son aylarda özel hayatıyla sık sık magazin gündeminin zirvesinde.

Türkiye’nin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya, son aylarda özel hayatıyla sık sık magazin gündeminin zirvesinde.

Oyunculuğuyla olduğu kadar aşk hayatıyla da adından söz ettiren Sarıkaya’nın Mert Demir ile olan ilişkisi bir kesime göre büyük bir aşk hikayesi, bir diğer kesime göre ise tamamen PR çalışması. 

Hakkında birçok iddia ortaya atılan bu ilişkinin zaman zaman reklam aşkı olduğu söyleniyor. Hatta öyle ki bir dönem Serenay Sarıkaya'nın bu ilişki karşılığında 5 milyon dolar aldığı bile iddia edildi.

Mert Demir’in bir iş insanıyla gizli birlikteliği olduğu ve Sarıkaya ile sadece göz boyamak için birlikte göründüğü ileri sürülmüştü. Ardından çift bu iddialar nedeniyle ifadeye çağrılmış, banka hesapları incelenmişti. Mert Demir ise sessizliğini bozarcasına yaptığı açıklamada “Bu ilişki bir reklam değil, aşk. Hissettiğim bu güzel duyguları herkesin tatmasını dilerim” diyerek herkesi susturmuştu.

Tüm bu karmaşanın ardından ikilinin ayrıldıkları, sonra tekrar barıştıkları konuşulmuştu.

Tüm bu karmaşanın ardından ikilinin ayrıldıkları, sonra tekrar barıştıkları konuşulmuştu.

Mert Demir’in son konserinde dikkat çeken imaj değişikliği bile “ayrılık sonrası yeni başlangıç” olarak yorumlanmış, hayranları arasında “yeni bir sayfa mı açıyor?” sorularını doğurmuştu. Ancak her şey söylentiden ibaretmiş. Çünkü aşkları tam gaz devam ediyor!

Geçtiğimiz günlerde Paris’e taşınacakları iddia edilen ikilinin Türkiye’de yalnızca projeleri ve işleri için bulunacağı, esas hayatlarını ise Fransa’da sürdürecekleri konuşulmuştu. Fransa’da ev baktıkları ve yeni bir hayat kurma hazırlığında oldukları kulislerde dolaşıyordu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ve şimdi bu aşkın canlı kanıtı gibi bir kareyle yeniden gündeme geldiler.

Ve şimdi bu aşkın canlı kanıtı gibi bir kareyle yeniden gündeme geldiler.

Magazin sayfası Blog Yağmuru'na gelen iddiaya göre Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, İngiltere’deki Heathrow Havalimanı’nda dudak dudağa öpüşürken bir yolcunun kamerasına yakalandı. İkili, sarmaş dolaş halleriyle ayrılık söylentilerine son noktayı koyarken bu anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Birbirlerine sarılıp dakikalarca öpüştükleri görüntüler hayranlarını hem şaşırttı hem de sevindirdi.

Özetle, Serenay ve Mert aşkı tam gaz devam ediyor. Ayrıldılar mı, barıştılar mı, reklam mı, gerçek mi derken çift dudak dudağa pozlarıyla “Ayrılmadık ve mutluyuz” dedi. Bakalım ilerleyen günlerde tatil pozlarıyla gündeme gelecekler mi? Biz takipteyiz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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