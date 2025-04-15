Dudak Dudağa Yakalandılar: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Havalimanındaki Halleri Olay Oldu

Oyunculuğuyla olduğu kadar aşk hayatıyla da adından söz ettiren Sarıkaya’nın Mert Demir ile olan ilişkisi bir kesime göre büyük bir aşk hikayesi, bir diğer kesime göre ise tamamen PR çalışması.

Hakkında birçok iddia ortaya atılan bu ilişkinin zaman zaman reklam aşkı olduğu söyleniyor. Hatta öyle ki bir dönem Serenay Sarıkaya'nın bu ilişki karşılığında 5 milyon dolar aldığı bile iddia edildi.

Mert Demir’in bir iş insanıyla gizli birlikteliği olduğu ve Sarıkaya ile sadece göz boyamak için birlikte göründüğü ileri sürülmüştü. Ardından çift bu iddialar nedeniyle ifadeye çağrılmış, banka hesapları incelenmişti. Mert Demir ise sessizliğini bozarcasına yaptığı açıklamada “Bu ilişki bir reklam değil, aşk. Hissettiğim bu güzel duyguları herkesin tatmasını dilerim” diyerek herkesi susturmuştu.