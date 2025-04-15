Dudak Dudağa Yakalandılar: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Havalimanındaki Halleri Olay Oldu
Barışmaları da ayrılıkları da olay olan çift aşklarıyla yine gündemde. Dudak dudağa halleri ayrılık söylentilerine son noktayı koydu. Türkiye’nin en çok konuşulan çiftlerinden olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in aşkı havalimanında belgelendi. Ayrıldılar mı, barıştılar mı derken, Blog Yağmuru'na gelen iddiaya göre ikili bu kez Londra Heathrow Havalimanı’nda birbirlerini öpücüklere boğarken yakalandı.
Gözlerden uzak kalmaya çalışan çiftin bu karesi yeniden gündeme bomba gibi düştü.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Türkiye’nin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya, son aylarda özel hayatıyla sık sık magazin gündeminin zirvesinde.
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Tüm bu karmaşanın ardından ikilinin ayrıldıkları, sonra tekrar barıştıkları konuşulmuştu.
Ve şimdi bu aşkın canlı kanıtı gibi bir kareyle yeniden gündeme geldiler.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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