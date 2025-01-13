Serenay Sarıkaya'yla 5 Milyon Dolar Karşılığında İlişki Yaşadığı İddia Edilen Mert Demir'den Açıklama Geldi!
Serenay Sarıkaya'yla 5 Milyon Dolar Karşılığında İlişki Yaşadığı İddia Edilen Mert Demir'den Açıklama Geldi!
Rekabet Kurumu'nun dizi-film sektörüne yönelik başlattığı soruşturmanın ucu Mert Demir ve Serenay Sarıkaya çiftine uzanmıştı. Mert Demir'in bir iş insanıyla eşcinsel ilişki yaşadığı ve bu ilişkiyi gizlemek için 5 milyon dolar karşılığı Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadıklarına dair ortaya atılan iddialar sonucu, Mert Demir ve Serenay Sarıkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı. Banka hesaplarına inceleme başlatılan ve ifadeye çağırılan ikiliden Mert Demir, hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.
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Ünlü şarkıcı Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisi magazin gündemini uzun bir süre meşgul etmiş, çiftin bir süre önce ayrıldığı iddia edilmişti.
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Birliktelikleriyle çok konuşulan ikili bomba gibi bir iddiayla gündeme gelmişti.
Rekabet Kurumu'nun dizi-film sektörüne yönelik başlattığı haksız rekabet soruşturmasının ucu Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'ya uzanmış ve çift hakkında gündemi sarsan iddialar ortaya atılmıştı.
Mert Demir'in bir iş insanıyla eşcinsel ilişki yaşadığı, bu ilişkiyi gizlemek için 5 milyon dolar karşılığında Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşıyormuş gibi gösterdikleri iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
Bu iddiaların ardından da ikilinin banka hesapları incelemeye alınmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştı.
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İfadeye çağırılan ikiliden Mert Demir, hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
"Sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor" diyen Demir, "Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum." dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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