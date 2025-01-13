Gonca Vuslateri Dizi-Film Sektöründe Yaşananları Dört Yıl Önce Anlatmış!
Gonca Vuslateri Dizi-Film Sektöründe Yaşananları Dört Yıl Önce Anlatmış!
Dizi-film sektörü son günlerde tekelleşme iddialarıyla çalkalanıyor. Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma sonucunda önemli iddialar ortaya atılmış, sektörde tekelleşme konusu günlerdir tartışma konusu olmuştu. Pek çok oyuncunun ve gazetecinin de dahil olduğu tartışmalarda, tekelleşme iddialarını doğrulayanlar kadar reddedenler de oldu. Leyla dizisinde canlandırdığı Nur karakteriyle adeta devleşen Gonca Vuslateri'nin yıllar önce Armağan Çağlayan'ın programına katıldığı videosu yeniden gündem oldu. Vuslateri, sektörde yaşananları dört yıl önce anlatmış!
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Rekabet Kurumu dizi-film sektörüne de el atmış ve haksız rekabet için soruşturma başlatmıştı.
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Menajerler ve cast ajanslarını hedef alan bu soruşturma sonucunda sektörde yer alan oyuncular konuya dahil olmuş ve çoğu sektördeki tekelleşmeden şikayetçi olmuştu.
Şimdilerde Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde Nur karakterine hayat veren Gonca Vuslateri'nin de seneler önce konuyla ilgili konuştuğu ortaya çıktı.
Vuslateri, dört yıl önce Armağan Çağlayan'ın programına konuk olarak sektördeki haksız rekabetle ilgili konuşmuş ve duygusal anlar yaşamış.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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