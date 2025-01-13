Okan Bayülgen'den Çok Konuşulacak Zenginlik Açıklaması: "Kırolar İçin Her Şey, Satın Alacak Hiçbir Şey Yok"
Okan Bayülgen'den Çok Konuşulacak Zenginlik Açıklaması: "Kırolar İçin Her Şey, Satın Alacak Hiçbir Şey Yok"
Şov dünyasının yıllardır yakından tanıdığı isim Okan Bayülgen son olarak CNBC-e'de Saba Tümer'in konuğu oldu. Zenginliğe dair konuşan Bayülgen, 'Tekneleri yan yana yanaştırıp mezurayla ölçmek nedir ya?' diyerek zenginlerin depresyonda olduğunu söyledi.
Okan Bayülgen artık alınacak hiçbir şey kalmadığını, her şeyin kırolar için olduğunu söyledi.
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Okan Bayülgen, yıllar boyunca sunduğu programlarla hafızalara kazınan bir isim oldu.
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Son yıllarda kendisini tiyatroya veren isim kapalı gişe oyunlarıyla sahne almaya devam ediyor.
Bayülgen, son olarak Saba Tümer'in CNBC-e'deki programına konuk oldu. Bayülgen'in "Zenginler büyük depresyonda. Benim gibi." sözleri Saba Tümer'in meşhur kahkahasını duymamıza neden oldu!
"Satın alacak hiçbir şey yok. Her şey kırolar için" diyen Bayülgen "En pahalı şeyi ben içeceğim, en pahalı şeyi ben giyeceğim diye maymuna çevirdiler insanları" ifadelerini kullandı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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