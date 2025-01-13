"Sevseniz de Sevmeseniz de" Gün Geçtikçe Büyüyen Ayşe Barım Olaylarına Gani Müjde'den Yorum

Sevseniz de sevmeseniz de menajerler zaten kendi oyuncularına alan açmak için varlar. Bu yüzden 'O rol bana gelecekti. Ayşe Barım müdahale ederek kendi oyuncusuna verdi' , 'şu oyuncuyu istiyorsan bunları da almak zorundasın' türündeki iddialar hukuki bir şikayet konusu olamaz. Bazı oyuncular 'etik bir sorun'dur diyebilirler , belki de haklılar ama bir menajerin oyuncu havuzundaki oyuncularının özel hayatlarından girip 'olmayan bir suçtan' menajeri köşeye sıkıştırma politikası bana doğru ve hakkaniyetli gelmiyor. Sektörün tartışılacak çok daha büyük sorunları varken hele...