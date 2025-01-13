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"Sevseniz de Sevmeseniz de" Gün Geçtikçe Büyüyen Ayşe Barım Olaylarına Gani Müjde'den Yorum

"Sevseniz de Sevmeseniz de" Gün Geçtikçe Büyüyen Ayşe Barım Olaylarına Gani Müjde'den Yorum

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.01.2025 - 17:08

Son günlerde Türkiye'nin gündeminde dizi ve film sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları var. Söz konusu iddialarda ID iletişimin, menajer Ayşe Barım'ın ve oyuncu Serenay Sarıkaya'nın adı geçiyor. Oyuncuların ve şarkıcıların teker teker dahil olduğu konuya son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı el attı.

Oyunculuk sektörü resmen ikiye bölünmüş durumdayken bir yorum da ünlü isim Gani Müjde'den geldi.

Gani Müjde'nin sosyal medya hesabından yaptığı yoruma ise vatandaşlardan tepki yağıyor.

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Rekabet Kurumu, geçtiğimiz günlerde dizi sektöründeki "tekelleşme" iddialarına yönelik soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz günlerde dizi sektöründeki "tekelleşme" iddialarına yönelik soruşturma başlattı.

Bu iddialarda adı geçen isimler, ID İletişim ve Menajer Ayşe Barım oldu. ID İletişim'in ortak kurucusu ünlü menajer Ayşe Barım'ın bünyesindeki oyuncuları, özellikle de Seranay Sarıkaya'yı çeşitli yöntemlerle ön planda tuttuğu iddia edildi.

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddiaların ardından, ID İletişim'in diğer oyuncularından da iddiaları yalanlayan açıklamalar geldi.

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddiaların ardından, ID İletişim'in diğer oyuncularından da iddiaları yalanlayan açıklamalar geldi.

ID İletişim'e bağlı olmayan diğer oyuncular ise bir tekelleşme olduğun kabul ederek bunun sektördeki asıl problem olduğunu belirtmişti.

Yaşanan son gelişmede, Başsavcılık harekete geçti;

Sosyal medya ünlü isimlerin tartışmaları sürerken olaya son olarak Gani Müjde dahil oldu. Ünlü isim, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya ünlü isimlerin tartışmaları sürerken olaya son olarak Gani Müjde dahil oldu. Ünlü isim, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

'Ayşe Barım olayı bir 'deli saçmalığına' doğru giderken sektöre 30 yıl emek vermiş biri olarak bir iki kelam da ben edeyim' diyen Gani Müjde'nin açıklamaları şu şekilde...

"Belki tercihler dolayısıyla bazı oyuncu arkadaşlarımın canı yanmış, tercihlere müdahale edildiği için sıkıntı yaşamış olabilirler ama bu hukuken bir suç değil arkadaşlar..."

"Belki tercihler dolayısıyla bazı oyuncu arkadaşlarımın canı yanmış, tercihlere müdahale edildiği için sıkıntı yaşamış olabilirler ama bu hukuken bir suç değil arkadaşlar..."

Sevseniz de sevmeseniz de menajerler zaten kendi oyuncularına alan açmak için varlar. Bu yüzden 'O rol bana gelecekti. Ayşe Barım müdahale ederek kendi oyuncusuna verdi' , 'şu oyuncuyu istiyorsan bunları da almak zorundasın' türündeki iddialar hukuki bir şikayet konusu olamaz. Bazı oyuncular 'etik bir sorun'dur diyebilirler , belki de haklılar ama bir menajerin oyuncu havuzundaki oyuncularının özel hayatlarından girip 'olmayan bir suçtan' menajeri köşeye sıkıştırma politikası bana doğru ve hakkaniyetli gelmiyor. Sektörün tartışılacak çok daha büyük sorunları varken hele...

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Gani Müjde'nin bu yorumuna ise tepki yağıyor;

Gani Müjde'nin bu yorumuna ise tepki yağıyor;
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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