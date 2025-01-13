"Sevseniz de Sevmeseniz de" Gün Geçtikçe Büyüyen Ayşe Barım Olaylarına Gani Müjde'den Yorum
"Sevseniz de Sevmeseniz de" Gün Geçtikçe Büyüyen Ayşe Barım Olaylarına Gani Müjde'den Yorum
Son günlerde Türkiye'nin gündeminde dizi ve film sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları var. Söz konusu iddialarda ID iletişimin, menajer Ayşe Barım'ın ve oyuncu Serenay Sarıkaya'nın adı geçiyor. Oyuncuların ve şarkıcıların teker teker dahil olduğu konuya son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı el attı.
Oyunculuk sektörü resmen ikiye bölünmüş durumdayken bir yorum da ünlü isim Gani Müjde'den geldi.
Gani Müjde'nin sosyal medya hesabından yaptığı yoruma ise vatandaşlardan tepki yağıyor.
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Rekabet Kurumu, geçtiğimiz günlerde dizi sektöründeki "tekelleşme" iddialarına yönelik soruşturma başlattı.
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Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddiaların ardından, ID İletişim'in diğer oyuncularından da iddiaları yalanlayan açıklamalar geldi.
Sosyal medya ünlü isimlerin tartışmaları sürerken olaya son olarak Gani Müjde dahil oldu. Ünlü isim, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"Belki tercihler dolayısıyla bazı oyuncu arkadaşlarımın canı yanmış, tercihlere müdahale edildiği için sıkıntı yaşamış olabilirler ama bu hukuken bir suç değil arkadaşlar..."
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Gani Müjde'nin bu yorumuna ise tepki yağıyor;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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