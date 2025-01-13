150 Milyon TL Vurgun Yaptıkları Suçlamasıyla Tutuklanan Beril ve Kıvanç Talu İlk Kez Hakim Karşısında!

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından tüm gözlerin sosyal medya fenomenlerine çevrildiği bir dönem yaşamıştık. Tam da o sırada sosyal medya fenomeni Beril ve Kıvanç Talu'nun 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

5 Ocak 2024'te tutuklanarak cezaevine gönderilen çift için yargı vakti geldi çattı. Haklarında 195'er yıla kadar hapis cezası istenen Talu çifti bugün ilk kez hakim karşısına çıktı!