150 Milyon TL Vurgun Yaptıkları Suçlamasıyla Tutuklanan Beril ve Kıvanç Talu İlk Kez Hakim Karşısında!
150 Milyon TL Vurgun Yaptıkları Suçlamasıyla Tutuklanan Beril ve Kıvanç Talu İlk Kez Hakim Karşısında!
Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından tüm gözlerin sosyal medya fenomenlerine çevrildiği bir dönem yaşamıştık. Tam da o sırada sosyal medya fenomeni Beril ve Kıvanç Talu'nun 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
5 Ocak 2024'te tutuklanarak cezaevine gönderilen çift için yargı vakti geldi çattı. Haklarında 195'er yıla kadar hapis cezası istenen Talu çifti bugün ilk kez hakim karşısına çıktı!
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Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından tüm gözlerin sosyal medya fenomenlerine çevrildiği dönemde Var Böyle Tipler karakteri ile hayatımıza giren sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, yakın çevresini yaklaşık 150 milyon TL dolandırarak kayıplara karıştığı iddiası ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Uzun bir süre boyunca kendilerinden haber alınamayan ve yurt dışına kaçtıkları iddia edilen çift Ocak 2024'te gözaltına alınmıştı.
İddianamede şüphelilerin mağdurları, mağdurların bilmediği bir Ponzi sistemine dahil ederek sisteme yeni girenlerden aldıkları parayla, ilk girenlerin parasının ödendiği bir düzen kurdukları vurgulanmıştı.
İddianamede sanıklar Kıvanç Talu, Beril Talu ve Ertan Koç'un kurdukları sistemle 13 kişiyi toplamda 3 milyon 17 bin lira dolandırdığı vurgulanmıştı.
5 Ocak 2024'te tutuklanan Talu Çifti bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
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Kartal'daki Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve saat 12.15'te başlayan duruşmaya tutuklu sanık Kıvanç Talu ile Beril Talu kaldıkları cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Ertan Koç ile müştekiler ve avukatlar da salonda hazır bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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