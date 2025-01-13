2025 Kaosuyla Geldi: Gupse Özay'ın Adını Görünce Çıldıran Melikşah Altuntaş, Ünlü Oyuncuyu Yerin Dibine Soktu!
2025 Kaosuyla Geldi: Gupse Özay'ın Adını Görünce Çıldıran Melikşah Altuntaş, Ünlü Oyuncuyu Yerin Dibine Soktu!
YouTube'da BÜRO isimli yeni bir programa başlayan yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşeh Altuntaş, ilk bölümünü yayınlar yayınlamaz yönetmen Cem Özüduru ile yaşadığı polemikle gündeme gelmişti.
İzleyicilerinin yorumlarını okuduğu yeni kesitte Gupse Özay'ın adını gördüğü gibi çıldıran Melikşah Altuntaş, ünlü oyuncuyla ilgili çok ağır ithamlarda bulundu.
Bir dönem oldukça yakın olan ikilinin nasıl bu hale geldiği ise merak konusu oldu...
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COVID döneminde Bartu Küçükçağlayan ile beraber Mücbir Sebepler canlı yayınlarıyla hayatımıza giren ve o dönem hepimize ilaç gibi gelen yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşeh Altuntaş sık sık ünlü isimlerle girdiği polemiklerle gündeme geliyor.
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Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz hafta YouTube'da BÜRO isimli yeni bir programa başlayan Altuntaş yine Yönetmen Cem Özüduru'yla atışmıştı.
Geçtiğimiz gün BÜRO programının yeni bölümünü yayınlayan ve sosyal medya kullanıcılarının isteklerini okuduğu bölümde Gupse Özay adını gören Melikşah Altuntaş resmen çıldırdı.
Bir dönem çok yakın olduğu Barış Arduç'un eşi senarist ve oyuncu Gupse Özay'ı konuk etmesini isteyen izleyicilerine Özay hakkında çok ağır sözler söyledi.
"Gupse Özay'ı niye yazıp duruyorsunuz? Bu bayanın filmi mi var? Bu filmi olduğunda ortaya çıkar, şöyle bir gezer bütün kanalları, s*ktir olur gider. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değildir Gupse Özay. Bu filmi varsa, cebinden bir 150-200 tırtıklarsa gelir bu programa ben size söyleyeyim. Yani boş yazmayın bu bayanı, boş yazmayın!" açıklamasında bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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