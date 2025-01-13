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Yoğun Bakımda Tutuluyordu: Evde Düşüp İç Kanama Geçiren Edip Akbayram'ın Sağlığı Hakkında Yeni Açıklama

Yoğun Bakımda Tutuluyordu: Evde Düşüp İç Kanama Geçiren Edip Akbayram'ın Sağlığı Hakkında Yeni Açıklama

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.01.2025 - 10:54

Geçtiğimiz gün evinde düşüp fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Edip Akbayram'ın iç kanama geçirdiği anlaşılmış ve ameliyata alınmıştı.

Ameliyatı başarılı geçen sanatçının durumunun ciddiyetini koruduğunu Ferhat Göçer'den öğrenmiştik. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre Akbayram'ın son durumu hakkındaki açıklama kızı Türkü Akbayram'dan geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül" şarkıları ve niceleriyle gönlümüzde taht kuran usta sanatçı Edip Akbayram'dan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti.

"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül" şarkıları ve niceleriyle gönlümüzde taht kuran usta sanatçı Edip Akbayram'dan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti.

75 yaşındaki Akbayram, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılmış ve iç kanama geçirdiği anlaşılmıştı.

75 yaşındaki Akbayram, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılmış ve iç kanama geçirdiği anlaşılmıştı.

Tedavisi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde devam eden Akbayram'ın bir ameliyat geçirdiğini öğrenmiştik.

Tedavisi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde devam eden Akbayram'ın bir ameliyat geçirdiğini öğrenmiştik.

Son durumunu ise geçtiğimiz gün Ferhat Göçer aktarmış ve;

Son durumunu ise geçtiğimiz gün Ferhat Göçer aktarmış ve;

'Ameliyat başarılı geçmiş. Kanama kontrol altına alınmış. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, ancak sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Böbreklerin durumu dahil tüm süreç hassasiyetle takip edilecek' açıklamasında bulunmuştu.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasının sağlık durumu hakkında konuştu ve usta sanatçının bugün bir operasyon daha geçireceğini duyurdu.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasının sağlık durumu hakkında konuştu ve usta sanatçının bugün bir operasyon daha geçireceğini duyurdu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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