Aşkı Doğruladı: Gecelerde Yakalanan Çağla Şıkel, "15 Yaş Küçük Sevgili" İddiasına Tepki Gösterdi
Aşkı Doğruladı: Gecelerde Yakalanan Çağla Şıkel, "15 Yaş Küçük Sevgili" İddiasına Tepki Gösterdi
Avukat Nail Gönenli ile 8 yıllık aşk orucunu bozduktan sonra ayrılık kararı alan Çağla Şıkel, geçtiğimiz gece Kuruçeşme'de bir mekan çıkışı yeni aşkı olduğu iddia edilen beyefendi ile görüntülenmişti. Üstelik beyefendinin Şıkel'den 15 yaş küçük olduğu da iddialar arasındaydı.
Kameralara yakalanınca aşkı doğrulamak mecburiyetinde kalan Çağla Şıkel, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından '15 yaş küçük sevgili' iddiasına tepki gösterdi.
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Son birkaç senedir, her sabah NOW ekranlarında izlediğimiz, her ödül töreninin vazgeçilmez sunucusu Çağla Şıkel, özel hayatıyla da sık sık dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Emre Altuğ ile evliliğini oldukça medeni bir şekilde bitiren Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay'la her şeyden ve herkesten uzak bir hayat yaşarken, geçtiğimiz sene 8 yıllık aşk orucunu bozmuş hepimize sürpriz yapmıştı hatırlarsanız.
Avukat Nail Gönenli ile ilişkisi oldukça keyifli ve huzurlu gözüküyordu ki geçtiğimiz aylarda ayrılık haberini aldık çiftin. Arkadaş kalan ikili, görüşmeye devam etti ama barışmaları bir daha söz konusu olmadı.
Şıkel'in yine kabuğuna çekildiğini sanıyorduk ki geçtiğimiz hafta başlayan kendinden küçük sevgili iddialarının altı boş çıkmadı. Şıkel, Kuruçeşme'de bir mekan çıkışı yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı.
Magazinde dolanan iddiaları gören Çağla Şıkel sessiz kalmadı, bu vesileyle aşkı da doğrulamış oldu.
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Aralarında bir yaş farkı olmadığını vurgulayan Çağla Şıkel, iddiayı çıkaranlara da tepki gösterdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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