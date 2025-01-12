Görüntü Vermemek İçin Çok Uğraştı ama Olmadı: "Küçük Sevgili" Furyasına Katılan Çağla Şıkel Yakalandı!
Görüntü Vermemek İçin Çok Uğraştı ama Olmadı: "Küçük Sevgili" Furyasına Katılan Çağla Şıkel Yakalandı!
Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra uzunca bir süre aşka kapılarını kapatan Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda seki sene sonra kendisine aşk orucunu bozduran avukat Nail Gönenli ile de yollarını ayırmıştı.
Nail Gönenli'yle arkadaşlığının devam ettiğinin altını çizen Şıkel, eski aşkıyla birçok kez görüntülendi fakat barışma haberi gelmedi. Şıkel yeni bir aşk orucuna girdi sanıyorduk ki geçtiğimiz gece işler değişti.
Şıkel, bir süredir magazin kulislerinde aşk iddiası olarak dönen 15 yaş küçük beyefendiyle ilk kez yakalandı!
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Şimdilerde her sabah NOW ekranlarında seyircisiyle buluşan, başarılı sunucu ve kusursuz fiziğe sahip model Çağla Şıkel, özel hayatıyla da merak ettiren, dikkat çeken isimlerden.
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2008'de Emre Altuğ ile evlenen fakat 2014'te boşanmaya karar veren Şıkel, uzunca bir süre yalnızca işi ve boyunu geçen oğulları Kuzey ve Uzay'la kurduğu müthiş bağ ile konuşuluyordu.
Fakat durum geçtiğimiz sene, 8 yılın ardından aşka yeniden kapılarını açmaya karar verdiğinde değişti. Birçok ünlü isimin can ciğer kuzu sarması arkadaşı avukat Nail Gönenli ile aşk yaşayan Çağla Şıkel, oldukça mutlu gözüken birkaç ayın ardından "arkadaşça" ayrılmaya karar verdiklerini duyurdu.
Gerçekten de ayrılıkların çoğunluğunun aksine oldukça medeni bir kopuş oldu onlarınki. Ayrıldıktan sonra birçok kez beraber görüntülendiler fakat yalnızca arkadaşlığın devam ettiğinin altını çizdiler.
O zamandan bu yana Çağla Şıkel yine yeni bir aşk orucuna girdi sanıyorduk ki işler geçtiğimiz gece değişti! Geçtiğimiz hafta Etiler’de kimliğini gizli tuttuğu genç bir erkekle görüntülenen Şıkel, bu sefer yanındaki beyefendinin kimliğini gizlemekte başarılı olamadı.
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Kuruçeşme’de bir mekan çıkışı aynı araca binen Çağla Şıkel ve beyefendinin yüzünde flaş patlayınca ünlü sunucu neye uğradığını şaşırdı. Gazetecilere görüntü vermemek için yoğun çaba harcayan çift, ilk kez yakalandı. Hızla mekândan uzaklaşan ikilinin ne zamandır aşk yaşadığı ise merak konusu oldu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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