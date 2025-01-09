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Hiç Bozmadı: Caner Cindoruk Kendisini Erkan Petekkaya Zannedenleri Tatlı Tatlı Tiye Aldı!

Hiç Bozmadı: Caner Cindoruk Kendisini Erkan Petekkaya Zannedenleri Tatlı Tatlı Tiye Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.01.2025 - 00:20

Hafızalarımıza Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakteriyle kazınan, en son da Bergüzar Korel'le beraber başrolde yer aldığı Düğüm dizisinde izlediğimiz Caner Cindoruk, son zamanların sevilen ve çok da beğenilen isimlerinin arasında yer alıyor.

Zaman zaman muhabirler tarafından görüntülenen, her zaman da asil tavırlarıyla dikkat çeken Cindoruk bu sefer İstanbul'u turlarken sarı mikrofona yakalandı. Kendisini Erkan Petekkaya zannedenleri hiç bozmadan, tatlı tatlı tiye alan Cindoruk'un samimiyeti takdir topladı!

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Yaprak Dökümü, Hanımın Çiftliği, Kadın, Aramızda Kalsın gibi kült projelerde izlediğimiz, yakışılılığı ve karizmasıyla da oldukça beğenilen Caner Cindoruk'u tanıyorsunuzdur.

Yaprak Dökümü, Hanımın Çiftliği, Kadın, Aramızda Kalsın gibi kült projelerde izlediğimiz, yakışılılığı ve karizmasıyla da oldukça beğenilen Caner Cindoruk'u tanıyorsunuzdur.

Özellikle de Cansu Dere ve Melis Sezen'le beraber başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki çıldırtan Volkan karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı kendisi.

Özellikle de Cansu Dere ve Melis Sezen'le beraber başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki çıldırtan Volkan karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı kendisi.

Sadakatsiz Volkan'ı ne zaman ekranda görsek ülkece sinirden kudurduğumuz zamanlar oldu resmen!

En son Bergüzar Korel'le beraber Düğüm dizisinde izlediğimiz Cindoruk'a geçtiğimiz günlerde İstanbul sokaklarını turlarken sarı mikrofon uzatıldı.

En son Bergüzar Korel'le beraber Düğüm dizisinde izlediğimiz Cindoruk'a geçtiğimiz günlerde İstanbul sokaklarını turlarken sarı mikrofon uzatıldı.

Cindoruk, Erkan Petekkaya zannedildi! İstifini hiç bozmayan ünlü oyuncunun mikrofonu uzatanları tatlı tatlı tiye aldığı anlar X'te olay oldu! Cindoruk samimiyetiyle gönüllerde taht kurmayı başardı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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