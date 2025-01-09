Sinirlerine Hakim Olamadı: ID İletişim Oyuncusu Birce Akalay Çıkan Dedikodulara Ağır Tepki!
Sinirlerine Hakim Olamadı: ID İletişim Oyuncusu Birce Akalay Çıkan Dedikodulara Ağır Tepki!
ID İletişim hakkındaki iddialar günlerdir gündemi meşgul ediyor. Serenay Sarıkaya'nın da adının geçtiği konuyla ilgili başta ID İletişim oyuncuları olmak üzere birçok isim fikrini belirtti. Geçtiğimiz saatlerde ise ID İletişim oyuncusu olmasına rağmen henüz bir açıklamada bulunmayan Birce Akalay, sessizliğini bozdu.
Akalay, çıkan iddialara çok ağır tepki gösterdi.
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Günlerdir magazin ve televizyon dünyasında büyük büyük iddialar dönüyor... Sektörde büyük çarpıklıklarınve haksızlıkların yaşandığının iddia edildiği olayda birçok ünlünün menajeri Ayşe Barım, ortak kurucusu olduğu ID İletişim ajansı ve gözde oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın da ismi geçiyor.
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Sektördeki "tekelleşme" olayı büyüyüp, sosyal medyada en çok konuşulan konu haline gelince ID İletişim bünyesindeki birbirinden ünlü oyunculardan da tepki gelmişti.
Hatta geçtiğimiz dakikalarda da konunun ana muhataplarından Sarıkaya'dan bizzat açıklama gelmişti.
Dün geceden bu yana tepki gösterenler çoğalırken ID İletişim oyuncusu olup da henüz bir açıklamada bulunmayan isimler olmuştu. Birce Akalay da onlardan biriydi.
Birkaç saat önce sessizliğini bozan Birce Akalay, insanoğlunun içinde kötülüğü suçladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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