Burcu Biricik, Ayşe Barım ve ID İletişim Hakkındaki İddiaların Magazin Malzemesine Dönmesine Tepki Gösterdi!
Burcu Biricik, Ayşe Barım ve ID İletişim Hakkındaki İddiaların Magazin Malzemesine Dönmesine Tepki Gösterdi!
Magazin ve televizyon dünyasındaki pek çok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, ortak kurucusu olduğu ID İletişim ve oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkında olay yaratan iddialar ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ID İletişim'den açıklama, Ayşe Barım oyuncularından da tepki gelmişti.
Geçtiğimiz dakikalarda ID İletişim oyuncusu olmasa da Burcu Biricik konuya dahil oldu. Biricik, sektördeki çarpıklıkların konuşulması gerekirken meselenin magazine dönmesinden dert yandı.
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Son üç gündür, magazin ve televizyon dünyasında gündemi büyük bir olay meşgul ediyor. Sektörde büyük çarpıklıkların olduğu ve haksızlıkların döndüğünün iddia edildiği olayda birçok ünlünün menajeri Ayşe Barım, ortak kurucusu olduğu ID İletişim ajansı ve gözde oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın da ismi geçiyor.
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Denk geleniniz olmuştur, geçtiğimiz saatlerde konunun muhattabı ID İletişim'in kendi hesabından bir açıklama paylaşılmıştı. Açıklamada Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'ya yönelik ithamların ve gerçek ve ahlak dışı olduğu vurgulanmıştı.
Ardından Ayşe Barım ve ID İletişim'e bağlı oyuncu kadrosunun neredeyse tamamından iddialara ateş püskürdükleri paylaşımlar gelmişti.
ID İletişim oyuncusu olmasa da az önce konuya Burcu Biricik dahil oldu. Sektördeki çirkinliklerin ve haksızlıkların konuşulması gerekirken olayın koca bir magazin meselesine dönüşmesine tepki gösterdi. 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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