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Yazıcıoğlu'ndan Mola'ya Kadro Tam Sayılır: ID İletişim Hakkındaki İddialara Ayşe Barım'ın Oyuncularından Tepki

Yazıcıoğlu'ndan Mola'ya Kadro Tam Sayılır: ID İletişim Hakkındaki İddialara Ayşe Barım'ın Oyuncularından Tepki

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.01.2025 - 20:37

Magazin ve televizyon dünyasındaki pek çok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, ortak kurucusu olduğu ID İletişim ve oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkında ses getiren iddialar ortaya atılmıştı. Sektördeki çarpıklıklar üzerine atılan iddialar hakkında, geçtiğimiz saatlerde ID İletişim'den açıklama gelmişti. 

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkındaki iddiaların gerçek ve ahlak dışı olduğu belirtilen açıklamanın ardından ajansa bağlı oyunculardan da tepki yükselmeye başladı. 

Mert Yazıcıoğlu'ndan Bergüzar Korel'e, Ezgi Mola'dan Şükran Ovalı'ya birçok ünlü isim, yaşananlara ateş püskürdü. Gelin, kimler ne demiş beraber görelim!

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Son birkaç gündür magazin ve televizyon dünyasında gündemi meşgul eden bir olay konuşuluyor. Sektördeki çarpıklıkların öne çıkarıldığı olayın içinde Ayşe Barım'ın kurucu ortağı olduğu ID İletişim ve buraya bağlı tüm oyuncuların da adı geçiyor.

Son birkaç gündür magazin ve televizyon dünyasında gündemi meşgul eden bir olay konuşuluyor. Sektördeki çarpıklıkların öne çıkarıldığı olayın içinde Ayşe Barım'ın kurucu ortağı olduğu ID İletişim ve buraya bağlı tüm oyuncuların da adı geçiyor.

Özellikle de Serenay Sarıkaya'nın... Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde gündemi çalkalayan konuyla ilgili ID İletişim'in kendi hesabından bir açıklama paylaşılmıştı. Açıklamada Ayşe Barım ve gözde oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya'ya yapılan ithamların gerçek ve ahlak dışı olduğununun da altı çizilmişti.

Özellikle de Serenay Sarıkaya'nın... Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde gündemi çalkalayan konuyla ilgili ID İletişim'in kendi hesabından bir açıklama paylaşılmıştı. Açıklamada Ayşe Barım ve gözde oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya'ya yapılan ithamların gerçek ve ahlak dışı olduğununun da altı çizilmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

ID İletişim'in açıklamasından sonra Ayşe Barım'ın menajerliğini üstlendiği oyuncu kadrosundan ilk tepki Hazal Kaya'dan gelmişti.

ID İletişim'in açıklamasından sonra Ayşe Barım'ın menajerliğini üstlendiği oyuncu kadrosundan ilk tepki Hazal Kaya'dan gelmişti.

Yaşananlara ve asılsız olduğunu belirttiği iddialara ateş püsküren Hazal Kaya'nın paylaşımının tüm detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hazal Kaya başı tutan isim oldu. İlerleyen dakikalarda Ayşe Barım'ın kadrosundan birçok isim sosyal medya hesabından ID İletişim'in açıklamasını paylaştı. Ayrıca kendi yorumlarını katıp öfke kusanlar da vardı.

Hazal Kaya başı tutan isim oldu. İlerleyen dakikalarda Ayşe Barım'ın kadrosundan birçok isim sosyal medya hesabından ID İletişim'in açıklamasını paylaştı. Ayrıca kendi yorumlarını katıp öfke kusanlar da vardı.

O isimlere geçmeden önce Ayşe Barım'ın tam kadrosunu sizler için sıralayalım; 

Ahmet Rıfat Şungar, Ali Atay, Alp Navruz, Aslı Enver, Aslıhan Gürbüz, Bensu Soral, Bergüzar Korel, Berkay Ateş, Bige Önal, Birce Akalay, Birkan Sokullu, Bülent İnal, Caner Cindoruk, Ceyda Düvenci, Devrim Özkan, Devrim Yakut, Dolunay Soysert, Ece Sükan, Ekin Koç, Erkan Can, Esra Bilgiç, Ezgi Mola, Fahriye Evcen, Fatih Akın, Fatih Artman, Hakan Kurtaş, Halit Ergenç, Halit Özgür Sarı, Hazal Kaya, Hande Erçel, Hümeyra, İbrahim Selim, İpek Bilgin, Lale Mansur, Mehmet Günsür, Mehmet Kurtuluş, Mert Yazıcıoğlu, Merve Dizdar, Metin Akdülger, Miray Daner, Nehir Erdoğan, Nejat İşler, Nur Fettahoğlu, Okan Yalabık, Oktay Çubuk, Pınar Deniz, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Serenay Sarıkaya, Serkan Altunorak, Sinem Kobal, Su Burcu Yazgı Coşkun, Şükran Ovalı, Şükrü Özyıldız, Taro Emir Tekin, Zafer Algöz ve Zerrin Tekindor.

Ve şimdiye dek hem Ayşe Barım'a hem de ajansları hakkında atılan iddialara tepki gösteren isimlerin kim olduğunu beraber görelim.

Ve şimdiye dek hem Ayşe Barım'a hem de ajansları hakkında atılan iddialara tepki gösteren isimlerin kim olduğunu beraber görelim.
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Ezgi Mola

Ezgi Mola

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Şükran Ovalı

Şükran Ovalı
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Aslıhan Gürbüz

Aslıhan Gürbüz

Halit Özgür Sarı

Halit Özgür Sarı

Bige Önal

Bige Önal

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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