Yazıcıoğlu'ndan Mola'ya Kadro Tam Sayılır: ID İletişim Hakkındaki İddialara Ayşe Barım'ın Oyuncularından Tepki
Yazıcıoğlu'ndan Mola'ya Kadro Tam Sayılır: ID İletişim Hakkındaki İddialara Ayşe Barım'ın Oyuncularından Tepki
Magazin ve televizyon dünyasındaki pek çok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, ortak kurucusu olduğu ID İletişim ve oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkında ses getiren iddialar ortaya atılmıştı. Sektördeki çarpıklıklar üzerine atılan iddialar hakkında, geçtiğimiz saatlerde ID İletişim'den açıklama gelmişti.
Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkındaki iddiaların gerçek ve ahlak dışı olduğu belirtilen açıklamanın ardından ajansa bağlı oyunculardan da tepki yükselmeye başladı.
Mert Yazıcıoğlu'ndan Bergüzar Korel'e, Ezgi Mola'dan Şükran Ovalı'ya birçok ünlü isim, yaşananlara ateş püskürdü. Gelin, kimler ne demiş beraber görelim!
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Son birkaç gündür magazin ve televizyon dünyasında gündemi meşgul eden bir olay konuşuluyor. Sektördeki çarpıklıkların öne çıkarıldığı olayın içinde Ayşe Barım'ın kurucu ortağı olduğu ID İletişim ve buraya bağlı tüm oyuncuların da adı geçiyor.
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Özellikle de Serenay Sarıkaya'nın... Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde gündemi çalkalayan konuyla ilgili ID İletişim'in kendi hesabından bir açıklama paylaşılmıştı. Açıklamada Ayşe Barım ve gözde oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya'ya yapılan ithamların gerçek ve ahlak dışı olduğununun da altı çizilmişti.
ID İletişim'in açıklamasından sonra Ayşe Barım'ın menajerliğini üstlendiği oyuncu kadrosundan ilk tepki Hazal Kaya'dan gelmişti.
Hazal Kaya başı tutan isim oldu. İlerleyen dakikalarda Ayşe Barım'ın kadrosundan birçok isim sosyal medya hesabından ID İletişim'in açıklamasını paylaştı. Ayrıca kendi yorumlarını katıp öfke kusanlar da vardı.
Ve şimdiye dek hem Ayşe Barım'a hem de ajansları hakkında atılan iddialara tepki gösteren isimlerin kim olduğunu beraber görelim.
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Ezgi Mola
Mert Yazıcıoğlu
Bergüzar Korel
Sinem Kobal
Şükran Ovalı
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Aslıhan Gürbüz
Halit Özgür Sarı
Bige Önal
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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