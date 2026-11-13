Diş Kaybı ve Bunama: 47 Bin Kişilik Japon Araştırması, Hiç Dişi Kalmayanlarda Riskin %27 Arttığını Gösterdi
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Japonya'da 65 yaş üstü 47 bin 293 kişiyle yapılan yeni bir araştırma, ağızdaki diş sayısı azaldıkça bunama riskinin arttığını ortaya koydu. Hiç dişi kalmayanlarda risk, 20 veya daha fazla dişi olanlara göre yüzde 27 daha yüksek çıktı. Çalışma, Journal of the American Medical Directors Association dergisinde yayımlandı.
47 bin yaşlıyı yaklaşık 9 yıl izleyen araştırmada, dişi azalanların bunama oranı belirgin biçimde yükseldi.
Yaş, cinsiyet ve gelir hesaba katıldığında bile hiç dişi kalmayanlarda risk yüzde 27 daha yüksekti.
Araştırmacılar bağlantıyı çiğneme güçlüğü, yetersiz beslenme ve ağızdaki iltihaba bağlıyor, ancak nedensellik kanıtlanmış değil.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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