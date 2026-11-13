Diş Kaybı ve Bunama: 47 Bin Kişilik Japon Araştırması, Hiç Dişi Kalmayanlarda Riskin %27 Arttığını Gösterdi

Düzeltilmiş sonuçlara göre, 20 ve üzeri dişi olanlarla karşılaştırıldığında 10-19 dişi olanlarda bunama riski yüzde 14, 1-9 dişi olanlarda yüzde 12 daha yüksekti. Tamamen dişsiz kalanlarda bu fark yüzde 27'ye çıktı.

Ekip bir adım daha attı ve diş kaybının bunama vakalarındaki payını hesapladı. Genel olarak bu pay yüzde 7,2 çıktı. Yani diş kaybı, çalışmada incelenen risk faktörleri arasında depresif belirtiler (yüzde 10,5) ve sosyal izolasyondan (yüzde 9,4) sonra üçüncü sırada yer aldı. Erkeklerde ise yüzde 12 ile incelenen tüm faktörlerin en büyüğüydü, kadınlarda yüzde 6,1 ile dördüncü sıradaydı.