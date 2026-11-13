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Diş Kaybı ve Bunama: 47 Bin Kişilik Japon Araştırması, Hiç Dişi Kalmayanlarda Riskin %27 Arttığını Gösterdi

Diş Kaybı ve Bunama: 47 Bin Kişilik Japon Araştırması, Hiç Dişi Kalmayanlarda Riskin %27 Arttığını Gösterdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 14:21
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Japonya'da 65 yaş üstü 47 bin 293 kişiyle yapılan yeni bir araştırma, ağızdaki diş sayısı azaldıkça bunama riskinin arttığını ortaya koydu. Hiç dişi kalmayanlarda risk, 20 veya daha fazla dişi olanlara göre yüzde 27 daha yüksek çıktı. Çalışma, Journal of the American Medical Directors Association dergisinde yayımlandı.

Kaynak: ScienceAlert

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47 bin yaşlıyı yaklaşık 9 yıl izleyen araştırmada, dişi azalanların bunama oranı belirgin biçimde yükseldi.

47 bin yaşlıyı yaklaşık 9 yıl izleyen araştırmada, dişi azalanların bunama oranı belirgin biçimde yükseldi.

Araştırmayı, Tohoku Üniversitesi'nde tıp öğrencisi olan Maho Iwata öncülüğündeki ekip yürüttü. Veriler, Japonya'daki Japan Gerontological Evaluation Study (JAGES) kapsamında 2013-2022 arasında toplandı. İzlenen 47 bin 293 kişinin 8 bin 247'sinde (yüzde 17,4) bunama gelişti.

Yüz kişi-yıl başına bunama görülme oranı, 20 veya daha fazla dişi olanlarda 1,63 çıktı. Bu oran 10-19 dişi olanlarda 2,31'e, 1-9 dişi olanlarda 2,97'ye, hiç dişi olmayanlarda ise 4,34'e yükseldi. Araştırmacılar, kalan diş sayısını kötü ağız sağlığının göstergesi olarak kullandıklarını belirtti.

Yaş, cinsiyet ve gelir hesaba katıldığında bile hiç dişi kalmayanlarda risk yüzde 27 daha yüksekti.

Yaş, cinsiyet ve gelir hesaba katıldığında bile hiç dişi kalmayanlarda risk yüzde 27 daha yüksekti.

Düzeltilmiş sonuçlara göre, 20 ve üzeri dişi olanlarla karşılaştırıldığında 10-19 dişi olanlarda bunama riski yüzde 14, 1-9 dişi olanlarda yüzde 12 daha yüksekti. Tamamen dişsiz kalanlarda bu fark yüzde 27'ye çıktı.

Ekip bir adım daha attı ve diş kaybının bunama vakalarındaki payını hesapladı. Genel olarak bu pay yüzde 7,2 çıktı. Yani diş kaybı, çalışmada incelenen risk faktörleri arasında depresif belirtiler (yüzde 10,5) ve sosyal izolasyondan (yüzde 9,4) sonra üçüncü sırada yer aldı. Erkeklerde ise yüzde 12 ile incelenen tüm faktörlerin en büyüğüydü, kadınlarda yüzde 6,1 ile dördüncü sıradaydı.

Araştırmacılar bağlantıyı çiğneme güçlüğü, yetersiz beslenme ve ağızdaki iltihaba bağlıyor, ancak nedensellik kanıtlanmış değil.

Araştırmacılar bağlantıyı çiğneme güçlüğü, yetersiz beslenme ve ağızdaki iltihaba bağlıyor, ancak nedensellik kanıtlanmış değil.

Çalışma, diş kaybının bunamaya yol açtığını göstermiyor. Veriler katılımcıların kendi beyanına dayanıyor, hesaplanan paylar da birer tahmin niteliğinde. Olası açıklamalar arasında kötü çiğneme nedeniyle beslenmenin bozulması, dişsizlikle birlikte sosyal izolasyonun artması ve ağızdaki iltihabın vücutta genel bir iltihaba yol açması sayılıyor.

Araştırmacılar sonuçları şu cümleyle özetledi: 'Bu çalışma, diş kaybının bunama görülme sıklığına önemli bir katkıda bulunduğunu gösteriyor.' Ekip, iyi bir ağız hijyeninin bunamayı önleme stratejileri arasında yer alabileceğine dikkat çekiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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