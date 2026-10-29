Demansla Mücadele Eden Bruce Willis'in Son Hali Sevenlerini Derinden Üzdü!

Zor Ölüm, Altıncı His, Ucuz Roman ve Beşinci Element gibi unutulmaz yapımlarla hafızalarımıza kazınan Bruce Willis, kendine özgü oyunculuğu ve karizmasıyla bir dönemin en büyük yıldızları arasına adını yazdırmıştı.

Hem aksiyon hem de dram türündeki performanslarıyla milyonların sevgisini kazanan oyuncu, ne yazık ki bir süredir kameraların uzağında.

71 yaşındaki Willis'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler sevenleri tarafından yakından takip edilirken ailesinden gelen paylaşımlar da ünlü aktörün eski günlerini yeniden hatırlatıyor.