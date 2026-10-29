Demansla Mücadele Eden Bruce Willis'in Son Hali Sevenlerini Derinden Üzdü!
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Hollywood'un unutulmaz yıldızlarından Bruce Willis, bir süredir mücadele ettiği frontotemporal demans hastalığı nedeniyle oyunculuk kariyerinden ve gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Ünlü aktörün kızı Scout LaRue Willis'in babasıyla geçmişte çekilen görüntülerini yeniden paylaşması ise sevenlerini duygulandırdı.
Bir döneme damga vuran yıldızın hastalıkla mücadelesi devam ederken baba kızın eski günlerinden gelen görüntüler bir kez daha gündeme taşındı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hollywood'un en sevilen aksiyon yıldızlarından Bruce Willis, yıllarca rol aldığı filmlerle sinema tarihine damgasını vuran isimlerden biri. Ancak ünlü oyuncu, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini üzüyor.
Bruce Willis'in hayatı, 2022 yılında ortaya çıkan sağlık sorunlarıyla bambaşka bir yöne evrilmişti. Ünlü oyuncuya önce afazi, ardından frontotemporal demans teşhisi konulmuştu.
Bruce Willis'in kızı Scout LaRue Willis'in babasıyla geçmişte çekilen görüntülerini yeniden paylaşması, ünlü oyuncunun eski günlerini bir kez daha gündeme taşıdı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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