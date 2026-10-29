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Demansla Mücadele Eden Bruce Willis'in Son Hali Sevenlerini Derinden Üzdü!

Demansla Mücadele Eden Bruce Willis'in Son Hali Sevenlerini Derinden Üzdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 23:33
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Hollywood'un unutulmaz yıldızlarından Bruce Willis, bir süredir mücadele ettiği frontotemporal demans hastalığı nedeniyle oyunculuk kariyerinden ve gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Ünlü aktörün kızı Scout LaRue Willis'in babasıyla geçmişte çekilen görüntülerini yeniden paylaşması ise sevenlerini duygulandırdı. 

Bir döneme damga vuran yıldızın hastalıkla mücadelesi devam ederken baba kızın eski günlerinden gelen görüntüler bir kez daha gündeme taşındı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hollywood'un en sevilen aksiyon yıldızlarından Bruce Willis, yıllarca rol aldığı filmlerle sinema tarihine damgasını vuran isimlerden biri. Ancak ünlü oyuncu, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini üzüyor.

Hollywood'un en sevilen aksiyon yıldızlarından Bruce Willis, yıllarca rol aldığı filmlerle sinema tarihine damgasını vuran isimlerden biri. Ancak ünlü oyuncu, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini üzüyor.

Zor Ölüm, Altıncı His, Ucuz Roman ve Beşinci Element gibi unutulmaz yapımlarla hafızalarımıza kazınan Bruce Willis, kendine özgü oyunculuğu ve karizmasıyla bir dönemin en büyük yıldızları arasına adını yazdırmıştı. 

Hem aksiyon hem de dram türündeki performanslarıyla milyonların sevgisini kazanan oyuncu, ne yazık ki bir süredir kameraların uzağında. 

71 yaşındaki Willis'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler sevenleri tarafından yakından takip edilirken ailesinden gelen paylaşımlar da ünlü aktörün eski günlerini yeniden hatırlatıyor.

Bruce Willis'in hayatı, 2022 yılında ortaya çıkan sağlık sorunlarıyla bambaşka bir yöne evrilmişti. Ünlü oyuncuya önce afazi, ardından frontotemporal demans teşhisi konulmuştu.

Bruce Willis'in hayatı, 2022 yılında ortaya çıkan sağlık sorunlarıyla bambaşka bir yöne evrilmişti. Ünlü oyuncuya önce afazi, ardından frontotemporal demans teşhisi konulmuştu.

Konuşma ve iletişim becerilerini etkileyen afazi teşhisinin ardından oyunculuk kariyerini sonlandıran Willis'in ailesi, 2023 yılında hastalığının frontotemporal demans olduğunu açıklamıştı. 

Zaman içinde iletişim kurmakta daha fazla zorlanan ünlü aktörün eşi Emma Heming Willis, hastalığın özellikle dil becerilerini etkilediğini ve Bruce'un demans teşhisinin farkında olmadığını anlatmıştı. Willis'in hafızasını tamamen kaybettiği ya da ailesini tanımadığı yönündeki düşünceleri de düzelten Emma, eşinin kendisini ve çocuklarını hala tanıdığını özellikle vurgulamıştı. 

Bir zamanlar milyonların karşısına çıkan yıldızın artık kendisini ifade etmekte zorlanması ise ailesi için oldukça zorlu bir sürece dönüşmüş durumda.

Bruce Willis'in kızı Scout LaRue Willis'in babasıyla geçmişte çekilen görüntülerini yeniden paylaşması, ünlü oyuncunun eski günlerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Babasına duyduğu sevgiyi sosyal medya paylaşımlarında sık sık gösteren Scout, bu kez nostaljik bir videoyla takipçilerinin karşısına çıktı. 

Baba kızın birlikte geçirdiği anları yeniden hatırlatan TBT paylaşımı, Willis'in hastalık öncesindeki günlerini özleyen sevenleri için oldukça duygusal bir anlam taşıyor. Yıllarca beyazperdede birbirinden güçlü karakterlere hayat veren oyuncunun bugün ailesiyle kurduğu bağın bambaşka bir iletişim biçimine dönüşmesi, yaşanan sürecin en dokunaklı taraflarından biri. 

Scout'un geçmişten gelen bu paylaşımı da Bruce Willis'in yalnızca bir Hollywood yıldızı değil, beş kızının çok sevdiği babası olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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