Kızılcık Suyunun Dişler Üzerindeki Etkisi Şaşırttı: Bilinmeyen Bir Etkisi Ortaya Çıktı

Dr. Christine Wu liderliğindeki araştırmaya 8 yetişkin ve 7-12 yaş arasındaki 14 çocuk katıldı. Katılımcılar farklı günlerde üç içecekle ağızlarını çalkalayıp yuttu: Yüzde 100 şekersiz kızılcık suyu, yüzde 27 meyve suyu içeren şekerli kızılcık içeceği ve su.

Her denemede katılımcılar üç kez 10 mililitre içecek tüketti. Araştırmacılar içecek tüketiminden önce ve 30 dakika sonra ağızdan plak örnekleri aldı. Ardından bu örneklerin laboratuvar ortamında nasıl çoğaldığını ve ne kadar asit ürettiğini ölçtüler.

Wu'ya göre 'Bu testleri insan katılımcılarla yapmak bizim için önemliydi.'