article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Kızılcık Suyunun Dişler Üzerindeki Etkisi Şaşırttı: Bilinmeyen Bir Etkisi Ortaya Çıktı

Kızılcık Suyunun Dişler Üzerindeki Etkisi Şaşırttı: Bilinmeyen Bir Etkisi Ortaya Çıktı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 21:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık suyu denince akla genellikle idrar yolu sağlığı gelir. Ancak yeni bir araştırma, bu ekşi içeceğin dişler için de umut verici olabileceğini gösteriyor. Illinois Üniversitesi Chicago (UIC) Diş Hekimliği Fakültesi'nin Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmasına göre şekersiz kızılcık suyuyla ağzı çalkalamak, diş plağının yeniden oluşumunu ve çürüğe yol açan asit üretimini azalttı. 

İşte detaylar. 

Scientific Reports (PMC)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Araştırma Nasıl Yapıldı?

Araştırma Nasıl Yapıldı?

Dr. Christine Wu liderliğindeki araştırmaya 8 yetişkin ve 7-12 yaş arasındaki 14 çocuk katıldı. Katılımcılar farklı günlerde üç içecekle ağızlarını çalkalayıp yuttu: Yüzde 100 şekersiz kızılcık suyu, yüzde 27 meyve suyu içeren şekerli kızılcık içeceği ve su.

Her denemede katılımcılar üç kez 10 mililitre içecek tüketti. Araştırmacılar içecek tüketiminden önce ve 30 dakika sonra ağızdan plak örnekleri aldı. Ardından bu örneklerin laboratuvar ortamında nasıl çoğaldığını ve ne kadar asit ürettiğini ölçtüler.

Wu'ya göre 'Bu testleri insan katılımcılarla yapmak bizim için önemliydi.'

Plak Oluşumu ve Asit Üretimi Azaldı

Plak Oluşumu ve Asit Üretimi Azaldı

Sonuçlara göre şekersiz kızılcık suyu, plağın yeniden oluşumunu yetişkinlerde ortalama yüzde 44, çocuklarda ise yüzde 33 oranında azalttı. Plağın ürettiği asit miktarı da hem yetişkinlerde hem çocuklarda düştü. Bu önemli, çünkü plaktaki bakterilerin ürettiği asit diş minesine zarar vererek çürüğe zemin hazırlıyor.

Şekerli kızılcık içeceğinde ise sudan farklı, anlamlı bir etki görülmedi. Yani araştırmada gözlemlenen olumlu etki, ilave şeker içermeyen saf kızılcık suyuyla ilişkiliydi.

Peki Kızılcık Suyu İçmek Diş Çürüğünü Önler mi?

Peki Kızılcık Suyu İçmek Diş Çürüğünü Önler mi?

Bu sorunun yanıtı ne yazık ki henüz net değil. 

Araştırma az sayıda katılımcıyla ve kısa bir sürede yapıldı. Ayrıca doğrudan diş çürüğü ya da diş minesi değil, plağın büyümesi ve asit üretimi ölçüldü. Araştırmacılar da sonuçların daha büyük çalışmalarla doğrulanması gerektiğini vurguluyor.

Üstelik saf kızılcık suyu oldukça asidik ve ekşi. Bu nedenle diş minesinde aşınma riski de göz önünde bulundurulmalı. Araştırma, kızılcık suyunun diş fırçalamanın ve diş ipi kullanımının yerini tutabileceğini göstermiyor.

Uyarı: Çalışmada kullanılan içecek, Amerikan kızılcığı (turna yemişi) olarak bilinen meyveden yapılıyor. Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır, diş sağlığınızla ilgili sorularınız için diş hekiminize danışın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın