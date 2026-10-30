Kızılcık Suyunun Dişler Üzerindeki Etkisi Şaşırttı: Bilinmeyen Bir Etkisi Ortaya Çıktı
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Kızılcık suyu denince akla genellikle idrar yolu sağlığı gelir. Ancak yeni bir araştırma, bu ekşi içeceğin dişler için de umut verici olabileceğini gösteriyor. Illinois Üniversitesi Chicago (UIC) Diş Hekimliği Fakültesi'nin Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmasına göre şekersiz kızılcık suyuyla ağzı çalkalamak, diş plağının yeniden oluşumunu ve çürüğe yol açan asit üretimini azalttı.
İşte detaylar.
Araştırma Nasıl Yapıldı?
Plak Oluşumu ve Asit Üretimi Azaldı
Peki Kızılcık Suyu İçmek Diş Çürüğünü Önler mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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