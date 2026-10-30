Kuşlar da Jet Lag Oluyor: Uzun Uçuşlar Kuşların İç Saatini Bozuyor
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Uzun bir uçuştan sonra uyku düzeninin altüst olduğunu, kendinizi bir türlü toparlayamadığınızı hissettiniz mi? Meğer bunu yaşayan sadece biz değilmişiz! Oxford Üniversitesi'nin yeni araştırması, uzun mesafe uçan deniz kuşlarının da bir çeşit 'jet lag' yaşadığını gösterdi.
Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre doğuya doğru hızla uçan kuşların iç saati yerel saatin gerisinde kalıyor. Bu da yön bulmak için güneşi kullanan kuşların yollarından sapmasına yol açıyor.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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