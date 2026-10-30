Kuşlar da Jet Lag Oluyor: Uzun Uçuşlar Kuşların İç Saatini Bozuyor

Kuşlar yön bulurken güneşin konumunu ve iç saatlerini birlikte kullanıyor. İç saat geride kalınca bu 'güneş pusulası' da şaşıyor. Doğuya uçan kuşların rotalarından saat yönünde saptığı ve hatanın 15 dereceye kadar çıkabildiği görüldü. Üstelik kuşlar görünür bir kıyı şeridi boyunca uçarken bile bu hatayı yapmaya devam etti.

Neyse ki deneyimli kuşlar rotalarını sürekli düzeltebildiği için kayıp çok büyük değil. Örneğin 1.000 kilometre açıktaki bir kuş, ortalama 7 derecelik bir sapmayla yalnızca 5 kilometre fazladan yol yapıyor. Ancak araştırmacılara göre ilk kez göç eden ve rotasını düzeltemeyen genç kuşlarda bu hata, varış noktasını yüzlerce kilometre kaydırabilir.

Görünen o ki jet lag sadece bizim derdimiz değilmiş!