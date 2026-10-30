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Yaşam
Kuşlar da Jet Lag Oluyor: Uzun Uçuşlar Kuşların İç Saatini Bozuyor

Kuşlar da Jet Lag Oluyor: Uzun Uçuşlar Kuşların İç Saatini Bozuyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 16:00
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Uzun bir uçuştan sonra uyku düzeninin altüst olduğunu, kendinizi bir türlü toparlayamadığınızı hissettiniz mi? Meğer bunu yaşayan sadece biz değilmişiz! Oxford Üniversitesi'nin yeni araştırması, uzun mesafe uçan deniz kuşlarının da bir çeşit 'jet lag' yaşadığını gösterdi.

Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre doğuya doğru hızla uçan kuşların iç saati yerel saatin gerisinde kalıyor. Bu da yön bulmak için güneşi kullanan kuşların yollarından sapmasına yol açıyor. 

İşte detaylar. 

Oxford Üniversitesi basın bülteni (EurekAlert)

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20 Yıllık GPS Verisi İncelendi

20 Yıllık GPS Verisi İncelendi

Araştırmacılar, İngiltere'nin batısı ve İrlanda açıklarındaki adalarda üreyen Manks yelkovanlarını inceledi. 20 yıl boyunca toplanan GPS verileri sayesinde 1.045 kuşun 3.688 beslenme yolculuğu analiz edildi.

Sonuçlara göre doğuya doğru uçan kuşların iç saati, yerel güneş saatinin bir saate kadar gerisinde kalabiliyor. Tıpkı uçakla saat dilimlerini geçen insanlarda olduğu gibi!

Oxford Üniversitesi'nden Dr. Patrick Lewin, 'Sonuçlarımız, hayvanların da jet lag sırasında bizim yaşadığımız iç saat uyumsuzluğunu yaşadığını gösteriyor.' dedi.

İç Saat Geride Kalınca Pusula Şaşıyor

İç Saat Geride Kalınca Pusula Şaşıyor

Kuşlar yön bulurken güneşin konumunu ve iç saatlerini birlikte kullanıyor. İç saat geride kalınca bu 'güneş pusulası' da şaşıyor. Doğuya uçan kuşların rotalarından saat yönünde saptığı ve hatanın 15 dereceye kadar çıkabildiği görüldü. Üstelik kuşlar görünür bir kıyı şeridi boyunca uçarken bile bu hatayı yapmaya devam etti.

Neyse ki deneyimli kuşlar rotalarını sürekli düzeltebildiği için kayıp çok büyük değil. Örneğin 1.000 kilometre açıktaki bir kuş, ortalama 7 derecelik bir sapmayla yalnızca 5 kilometre fazladan yol yapıyor. Ancak araştırmacılara göre ilk kez göç eden ve rotasını düzeltemeyen genç kuşlarda bu hata, varış noktasını yüzlerce kilometre kaydırabilir.

Görünen o ki jet lag sadece bizim derdimiz değilmiş!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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