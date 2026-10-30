Ustaların "Çıldırmadan Yazılamaz" Dediği Gubari Hattıyla İstiklal Marşı'nı Ay Yıldıza Yazdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Harfleri o kadar küçük ki çıplak gözle okumak neredeyse imkansız... Eskişehirli hattat Dr. Hüseyin Fidan, büyük ustaların bile 'Çıldırmadan yazılamaz' dediği gubari hattını yaşatmaya devam ediyor. Fidan, bu zorlu sanatla İstiklal Marşı'nı Türk bayrağındaki ay yıldızın içine yazdı.
İşte detaylar.
Gubari Hattı Nedir?
Gubârî Hattı Nasıl Yazılıyor?
İstiklal Marşı'nı Bayrağın İçine Yazdı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın