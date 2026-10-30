Ustaların "Çıldırmadan Yazılamaz" Dediği Gubari Hattıyla İstiklal Marşı'nı Ay Yıldıza Yazdı

Gubari, adını Arapçada 'toz' anlamına gelen 'gubar' kelimesinden alıyor. Fidan'a göre bu isim, Sultan Ahmet Cami'nin kubbe yazılarını yazan usta Seyyid Kasım El Gubari'ye de bir saygı niteliği taşıyor. Mikroskop ya da güçlü bir ışık altında okunabilen bu yazı, çoğunlukla kırık nesih tarzında yazılıyor.

Mikroskop ve büyüteçlerin henüz kullanılmadığı dönemlerde ustalar, gözlerini ve ışığın açısını ayarlayarak çalışıyordu. Fidan'ın aktardığına göre, Osmanlı'nın son dönem hattatlarından Sami Efendi'nin, 20. yüzyıl hattatlarından Mehmet Nuri Sivasi'nin eserleri için 'Çıldırmadan yazılamaz' dediği anlatılıyor.

Fidan ise bu göz alıcı sanat hakkında şu sözleri söylüyor: 'Toz zerrelerinden ilham alınarak verilmiş bir isim.'