article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ustaların "Çıldırmadan Yazılamaz" Dediği Gubari Hattıyla İstiklal Marşı'nı Ay Yıldıza Yazdı

Ustaların "Çıldırmadan Yazılamaz" Dediği Gubari Hattıyla İstiklal Marşı'nı Ay Yıldıza Yazdı

Eskişehir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 13:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Harfleri o kadar küçük ki çıplak gözle okumak neredeyse imkansız... Eskişehirli hattat Dr. Hüseyin Fidan, büyük ustaların bile 'Çıldırmadan yazılamaz' dediği gubari hattını yaşatmaya devam ediyor. Fidan, bu zorlu sanatla İstiklal Marşı'nı Türk bayrağındaki ay yıldızın içine yazdı. 

İşte detaylar. 

İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gubari Hattı Nedir?

Gubari Hattı Nedir?

Gubari, adını Arapçada 'toz' anlamına gelen 'gubar' kelimesinden alıyor. Fidan'a göre bu isim, Sultan Ahmet Cami'nin kubbe yazılarını yazan usta Seyyid Kasım El Gubari'ye de bir saygı niteliği taşıyor. Mikroskop ya da güçlü bir ışık altında okunabilen bu yazı, çoğunlukla kırık nesih tarzında yazılıyor.

Mikroskop ve büyüteçlerin henüz kullanılmadığı dönemlerde ustalar, gözlerini ve ışığın açısını ayarlayarak çalışıyordu. Fidan'ın aktardığına göre, Osmanlı'nın son dönem hattatlarından Sami Efendi'nin, 20. yüzyıl hattatlarından Mehmet Nuri Sivasi'nin eserleri için 'Çıldırmadan yazılamaz' dediği anlatılıyor.

Fidan ise bu göz alıcı sanat hakkında şu sözleri söylüyor: 'Toz zerrelerinden ilham alınarak verilmiş bir isim.'

Gubârî Hattı Nasıl Yazılıyor?

Gubârî Hattı Nasıl Yazılıyor?

Gubârî hattında harfler son derece küçük yazıldığı için büyük bir dikkat ve ustalık gerekiyor. Geçmişte hattatlar, yazının yerleşeceği alanı belirlemek için önce kağıt üzerine ana hatları çıkarıyordu. Bunun için kağıda küçük delikler açılıyor, üzerine kömür tozu dökülerek yazının şekli belirginleştiriliyordu. Ardından bu ana hatların içine küçücük Gubârî yazılar yerleştiriliyordu.

Bu sanatın inceliğini gösteren örneklerden biri de pirinç tanesi üzerine kedi kılları kullanılarak İhlas Suresi'nin yazılması.

İstiklal Marşı'nı Bayrağın İçine Yazdı

İstiklal Marşı'nı Bayrağın İçine Yazdı

Hocası Hattat Mahmut Şahin'den aldığı eğitimle bu seviyeye ulaşan Fidan, eski ustaların eserlerini gördükten sonra gubari hattına ilgi duymaya başladı. Bugüne kadar çiftlerin isimlerinin yer aldığı düğün hediyeleri, dualar, hadisler ve ayetler yazdı.

En dikkat çeken eserlerinden biri ise Türk bayrağındaki ay yıldızın içine yazdığı İstiklal Marşı. Fidan, planlanan bir Yunus Emre sergisi için de şairin divanından sayfaları gubari tarzında yazdı.

Sabır, ustalık ve büyüteç... 

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın