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9 Yaşında 5 Kitap Yazdı, Üniversitede Okuyor: Şimdi Hedefi Mars!

9 Yaşında 5 Kitap Yazdı, Üniversitede Okuyor: Şimdi Hedefi Mars!

Meksika
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 11:02
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Meksika'nın Querétaro kentinde yaşayan 9 yaşındaki Daira Martínez Mejía, yaşıtları ilkokul sıralarındayken üniversitede tarih eğitimi alıyor. Üstelik şimdiden 5 kitap yazdı ve 47 konferans verdi. Küçük yaşına rağmen büyük hayaller kuran Daira'nın gözü ise gökyüzünde. Hedefi, bir gün Mars'taki uzay araştırmalarında görev almak. 

İşte detaylar. 

La Nación

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3 Yaşında Kendi Kendine Okumayı Öğrendi

3 Yaşında Kendi Kendine Okumayı Öğrendi

Daira, 3 yaşında kendi kendine okumayı öğrendi. Ailesi onu üstün yetenekli çocuklara yönelik bir okula kaydettirdi. Henüz 5 yaşındayken Querétaro'da 100'den fazla kişiye ilk konferansını verdi. Konusu ise aşırı sıcak ve soğuk gibi zorlu koşullarda hayatta kalabilen mikroskobik canlılar, özellikle de tardigradlardı.

Bugün uzaktan eğitimle tarih lisansı okuyan Daira, özellikle 19. yüzyıldaki İkinci Meksika İmparatorluğu, İmparatoriçe Carlota ve Habsburglu Maximilian üzerine çalışıyor. Chapultepec Şatosu gibi önemli mekanlarda konuşmalar yapan küçük kız, kitaplarını kütüphanelere ve araştırma merkezlerine ücretsiz bağışlamayı planlıyor.

'Bilginin sadece birkaç kişinin değil, herkesin ulaşabileceği bir yerde olmasını önemsiyorum.' diyor Daira!

Hayali Mars'ta Çalışmak

Hayali Mars'ta Çalışmak

Daira'nın asıl tutkusu ise astrobiyoloji! Mars'ta uzay araştırmalarına katılmayı hayal eden küçük kız, 'analog astronot' simülasyonlarına hazırlanmak için soğuk, yağmurlu ve sisli yüksek rakımlarda eğitimlere başladı. Bu çalışmalar, uzay görevlerinin zorlu koşullarını Dünya üzerinde simüle etmeyi amaçlayan hazırlıklarla ilişkili.

Daira, Avrupa'da verilen 'Mujeres Auténticas de América Latina' (Latin Amerika'nın Otantik Kadınları) de aday gösterildi. Ancak törenin yapılacağı Viyana'ya gitmek için ailesinin yeterli maddi imkanı yok. Ailenin destek arayışı sosyal medyada gündem oldu.

İşte henüz 9 yaşındaki Daira Martínez Mejía'nın hepimize tavsiyesi: 

'Pes etmemeyi öğrenmek gerek. Asla pes etmeyin, hayallere ulaşmak mümkün.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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