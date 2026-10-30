9 Yaşında 5 Kitap Yazdı, Üniversitede Okuyor: Şimdi Hedefi Mars!
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Meksika'nın Querétaro kentinde yaşayan 9 yaşındaki Daira Martínez Mejía, yaşıtları ilkokul sıralarındayken üniversitede tarih eğitimi alıyor. Üstelik şimdiden 5 kitap yazdı ve 47 konferans verdi. Küçük yaşına rağmen büyük hayaller kuran Daira'nın gözü ise gökyüzünde. Hedefi, bir gün Mars'taki uzay araştırmalarında görev almak.
İşte detaylar.
3 Yaşında Kendi Kendine Okumayı Öğrendi
Hayali Mars'ta Çalışmak
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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