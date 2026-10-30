9 Yaşında 5 Kitap Yazdı, Üniversitede Okuyor: Şimdi Hedefi Mars!

Daira, 3 yaşında kendi kendine okumayı öğrendi. Ailesi onu üstün yetenekli çocuklara yönelik bir okula kaydettirdi. Henüz 5 yaşındayken Querétaro'da 100'den fazla kişiye ilk konferansını verdi. Konusu ise aşırı sıcak ve soğuk gibi zorlu koşullarda hayatta kalabilen mikroskobik canlılar, özellikle de tardigradlardı.

Bugün uzaktan eğitimle tarih lisansı okuyan Daira, özellikle 19. yüzyıldaki İkinci Meksika İmparatorluğu, İmparatoriçe Carlota ve Habsburglu Maximilian üzerine çalışıyor. Chapultepec Şatosu gibi önemli mekanlarda konuşmalar yapan küçük kız, kitaplarını kütüphanelere ve araştırma merkezlerine ücretsiz bağışlamayı planlıyor.