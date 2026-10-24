Diş Ağrısı Sandı, 7 Yıl Boyunca Dayanılmaz Acılar Çekti: Gerçek Çok Başka Çıktı

Dr. Staudt'a göre ağrıdaki rahatlama çoğu zaman hemen hissediliyor ancak tedavi edilen bölgede bir miktar uyuşukluk kalıyor. Bu uyuşukluk ise bilinçli olarak oluşturuluyor. University Hospitals'a göre rahatlamanın genellikle 3 ila 5 yıl sürmesi bekleniyor. Ağrı yeniden ortaya çıkarsa işlem tekrarlanabiliyor.

Hastanenin Ağustos 2026 tarihli açıklamasına göre, bu yöntemle tedavi edilen ilk 15 hastanın 14'ünde ağrı tamamen ortadan kalktı. Ancak bu sonuçlar, tüm hastalarda aynı etkinin görüleceğini garanti etmiyor. Tedavi seçenekleri mutlaka bir uzman hekimle değerlendirilmeli.