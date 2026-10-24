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Diş Ağrısı Sandı, 7 Yıl Boyunca Dayanılmaz Acılar Çekti: Gerçek Çok Başka Çıktı

Diş Ağrısı Sandı, 7 Yıl Boyunca Dayanılmaz Acılar Çekti: Gerçek Çok Başka Çıktı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 20:01
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Yüzüne dokunmak, konuşmak, hatta dişlerini fırçalamak bile dayanılmaz bir acıya dönüşüyordu. Dört çocuk annesi Tisha Long, 2018'de başlayan ve yıllar içinde şiddetlenen yüz ağrılarıyla mücadele etti. ABD'nin Cleveland kentindeki University Hospitals'ta yeni geliştirilen bir cihazla dünyada ilk kez tedavi edilen hastalardan biri oldu ve ameliyattan ağrısız uyandı. 

İşte detaylar. 

Cleveland 19 News

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Neredeyse 10 Yıl Ağrıyla Yaşadı

Neredeyse 10 Yıl Ağrıyla Yaşadı

Dört çocuk annesi Tish Long'un şikayetleri 2018 yılında üst çenesinde hissettiği hafif bir karıncalanmayla başladı. Zamanla şiddetlenen ağrılar günlük yaşamını zorlaştırdı. Konuşmakta ve gülümsemekte bile güçlük çeken Long, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:

'Bu, dünyanın en kötü ağrısı.'

Long, Aralık 2025'te yeni OneRF sistemiyle tedavi edildi. İşlem sonrasında ağrıları hemen ortadan kalktı ve aynı gün evine döndü. Hastanenin Nisan 2026'da yayımladığı hasta hikayesine göre Long, tedavinin ardından yeniden gülümseyebildiğini ve kendisini çok daha iyi hissettiğini anlattı.

Yeni Cihazla Dünyada İlk Kez Uygulandı

Yeni Cihazla Dünyada İlk Kez Uygulandı
www.orthopedicsri.com

Uygulanan yöntem, radyofrekans ile trigeminal sinir ablasyonu. İşlemde yanaktan girilen bir iğne, röntgen eşliğinde trigeminal gangliona yönlendiriliyor. Ardından radyofrekans enerjisiyle oluşturulan ısı, ağrı sinyallerini ileten sinir liflerini kısmen etkisiz hale getiriyor.

Aslında bu tür bir cerrahi onlarca yıldır uygulanıyor. Dünyada ilk olan ise NeuroOne şirketinin geliştirdiği OneRF adlı yeni sistemin kullanılması. Çok kontaklı probu sayesinde bu cihaz, farklı sinir bölgelerini yeniden konumlandırmaya gerek kalmadan test edip tedavi edebiliyor. University Hospitals, Aralık 2025'te bu sistemle iki hastayı başarıyla tedavi eden ilk sağlık kurumu oldu.

Ağrı Kalıcı Olarak Geçiyor mu?

Ağrı Kalıcı Olarak Geçiyor mu?

Dr. Staudt'a göre ağrıdaki rahatlama çoğu zaman hemen hissediliyor ancak tedavi edilen bölgede bir miktar uyuşukluk kalıyor. Bu uyuşukluk ise bilinçli olarak oluşturuluyor. University Hospitals'a göre rahatlamanın genellikle 3 ila 5 yıl sürmesi bekleniyor. Ağrı yeniden ortaya çıkarsa işlem tekrarlanabiliyor.

Hastanenin Ağustos 2026 tarihli açıklamasına göre, bu yöntemle tedavi edilen ilk 15 hastanın 14'ünde ağrı tamamen ortadan kalktı. Ancak bu sonuçlar, tüm hastalarda aynı etkinin görüleceğini garanti etmiyor. Tedavi seçenekleri mutlaka bir uzman hekimle değerlendirilmeli.

Peki Trigeminal Nevralji Nedir?

Peki Trigeminal Nevralji Nedir?

Trigeminal nevralji, yüzdeki duyuları beyne taşıyan trigeminal sinirin etkilenmesiyle ortaya çıkan kronik bir ağrı bozukluğu. Hastalar genellikle yüzün bir tarafında, elektrik çarpması veya bıçak saplanması gibi tarif edilen ani ve şiddetli ağrı atakları yaşıyor.

Ağrı; konuşmak, çiğnemek, gülümsemek veya yüze dokunmak gibi sıradan hareketlerle tetiklenebiliyor. Şiddetli ağrılar nedeniyle hastalık, yabancı basında zaman zaman “intihar hastalığı” olarak da anılıyor. Tedavide öncelikle ilaçlar kullanılıyor. İlaçların yeterli olmadığı durumlarda ise cerrahi ve girişimsel yöntemler değerlendirilebiliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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