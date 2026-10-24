Diş Ağrısı Sandı, 7 Yıl Boyunca Dayanılmaz Acılar Çekti: Gerçek Çok Başka Çıktı
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Yüzüne dokunmak, konuşmak, hatta dişlerini fırçalamak bile dayanılmaz bir acıya dönüşüyordu. Dört çocuk annesi Tisha Long, 2018'de başlayan ve yıllar içinde şiddetlenen yüz ağrılarıyla mücadele etti. ABD'nin Cleveland kentindeki University Hospitals'ta yeni geliştirilen bir cihazla dünyada ilk kez tedavi edilen hastalardan biri oldu ve ameliyattan ağrısız uyandı.
İşte detaylar.
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Yeni Cihazla Dünyada İlk Kez Uygulandı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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