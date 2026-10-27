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The Pitt Yıldızı Noah Wyle, 2026'nın "Yaşayan En Seksi Erkeği" Seçildi

The Pitt Yıldızı Noah Wyle, 2026'nın "Yaşayan En Seksi Erkeği" Seçildi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 14:16
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The Pitt dizisiyle kariyerinin ikinci baharını yaşayan Noah Wyle, People dergisi tarafından 2026 yılının 'Yaşayan En Seksi Erkeği' seçildi. Ünlü oyuncu, ünvanı geçen yılın sahibi Jonathan Bailey'den devraldı. Wyle ise haberi ilk duyduğunda şaka sandığını itiraf etti. 

İşte detaylar. 

Variety

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"Şaka Sandım"

"Şaka Sandım"

Wyle, seçildiğini People dergisine verdiği röportajda öğrendiği anı şöyle anlattı:

'Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Böyle bir onurun bana verileceği hayatta aklıma gelmezdi.' 

İlk kez 1985'te Mel Gibson'a verilen ünvanın önceki sahipleri arasında Idris Elba, Michael B. Jordan, John Legend, Paul Rudd, Chris Evans ve Patrick Dempsey gibi isimler var.

ER'dan The Pitt'e Uzanan Kariyer

ER'dan The Pitt'e Uzanan Kariyer

Wyle'ı geniş kitleler ilk olarak NBC'nin efsane dizisi ER'daki Dr. John Carter rolüyle tanıdı. Bu rolle beş Emmy ve üç Altın Küre adaylığı aldı ancak bu ödülleri kazanamadı.

HBO'nun hastane dizisi The Pitt'te canlandırdığı Dr. Michael 'Robby' Robinavitch ise tabloyu değiştirdi. Wyle, bu rolle 2026 Altın Küre Ödülleri'nde Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca 2025 ve 2026 yıllarında üst üste iki Emmy ödülüne layık görüldü. Dizinin üçüncü sezonunun Ocak 2027'de yayımlanması bekleniyor.

Dr. Carter yıllar sonra yeniden kalpleri çaldı!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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