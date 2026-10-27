The Pitt Yıldızı Noah Wyle, 2026'nın "Yaşayan En Seksi Erkeği" Seçildi
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The Pitt dizisiyle kariyerinin ikinci baharını yaşayan Noah Wyle, People dergisi tarafından 2026 yılının 'Yaşayan En Seksi Erkeği' seçildi. Ünlü oyuncu, ünvanı geçen yılın sahibi Jonathan Bailey'den devraldı. Wyle ise haberi ilk duyduğunda şaka sandığını itiraf etti.
İşte detaylar.
"Şaka Sandım"
ER'dan The Pitt'e Uzanan Kariyer
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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