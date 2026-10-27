The Pitt Yıldızı Noah Wyle, 2026'nın "Yaşayan En Seksi Erkeği" Seçildi

Wyle'ı geniş kitleler ilk olarak NBC'nin efsane dizisi ER'daki Dr. John Carter rolüyle tanıdı. Bu rolle beş Emmy ve üç Altın Küre adaylığı aldı ancak bu ödülleri kazanamadı.

HBO'nun hastane dizisi The Pitt'te canlandırdığı Dr. Michael 'Robby' Robinavitch ise tabloyu değiştirdi. Wyle, bu rolle 2026 Altın Küre Ödülleri'nde Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca 2025 ve 2026 yıllarında üst üste iki Emmy ödülüne layık görüldü. Dizinin üçüncü sezonunun Ocak 2027'de yayımlanması bekleniyor.

Dr. Carter yıllar sonra yeniden kalpleri çaldı!