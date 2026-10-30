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157 Yıllık Taş Mektepte Öğrenciler Elektrikli Araç Teknolojisi Öğreniyor

157 Yıllık Taş Mektepte Öğrenciler Elektrikli Araç Teknolojisi Öğreniyor

Kastamonu Eğitim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 10:40
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Kastamonu'da 1869 yılında gençlere meslek kazandırmak amacıyla kurulan Taşmektep, 157 yıldır öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Bir zamanlar matbaacılık ve terzilik öğretilen tarihi okulda, bugün elektrikli araç ve bilişim teknolojileri eğitimi veriliyor. Bugünkü adıyla Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tarihi taş binasında geçmişle geleceği buluşturuyor. 

İşte detaylar. 

AA

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1869'da Gençlere Meslek Öğretmek İçin Kuruldu

1869'da Gençlere Meslek Öğretmek İçin Kuruldu

Okul Müdürü Mehmet Şükrü Bayraktar'ın aktardığına göre, okulda Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa döneminde matbaacılık, ayakkabıcılık, terzilik ve inşaat alanlarında eğitim verilmeye başlandı.

Islahhane, Mekteb-i Sanayi, Sanatlar Mektebi, Mıntıka Sanatlar Mektebi ve Sanat Enstitüsü gibi farklı isimlerle anılan okul, 1916'da  eğitim öğretime açıldı.

Bugün Elektrikli Araç ve Bilişim Teknolojileri Öğretiliyor

Bugün Elektrikli Araç ve Bilişim Teknolojileri Öğretiliyor

Bugün altı alanda mesleki eğitim veren okulda, elektrikli araç ve bilişim teknolojileri öne çıkıyor. Bayraktar, üretim odaklı bir anlayışla çalıştıklarını, öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde ettiğini ve mezunların genellikle kendi alanlarında iş bulduğunu söylüyor.

Elektrikli araçlar alanında okuyan Mustafa Emin Tekşen de normal derslerin yanında elektrikli araç teknolojilerini öğrendiklerini anlatıyor. Öğrenci Haydar Yılmaz Türk ise atölyelerdeki makinelerle meslek öğrendiklerini belirtiyor.

“Okulun tarihi havasıyla yeni teknoloji öğrenmek çok güzel bir duygu1' 

157 yıllık köklü bir tarihe sahip bu eşsiz yapıda eğitim almak ise öğrenciler için paha biçilemez. Geçmişin izlerini günümüze taşıyan bu tarihi yapı, bugün aynı zamanda geleceğin teknolojisine ev sahipliği yapıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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