157 Yıllık Taş Mektepte Öğrenciler Elektrikli Araç Teknolojisi Öğreniyor
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Kastamonu'da 1869 yılında gençlere meslek kazandırmak amacıyla kurulan Taşmektep, 157 yıldır öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Bir zamanlar matbaacılık ve terzilik öğretilen tarihi okulda, bugün elektrikli araç ve bilişim teknolojileri eğitimi veriliyor. Bugünkü adıyla Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tarihi taş binasında geçmişle geleceği buluşturuyor.
İşte detaylar.
1869'da Gençlere Meslek Öğretmek İçin Kuruldu
Bugün Elektrikli Araç ve Bilişim Teknolojileri Öğretiliyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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