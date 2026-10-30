157 Yıllık Taş Mektepte Öğrenciler Elektrikli Araç Teknolojisi Öğreniyor

Bugün altı alanda mesleki eğitim veren okulda, elektrikli araç ve bilişim teknolojileri öne çıkıyor. Bayraktar, üretim odaklı bir anlayışla çalıştıklarını, öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde ettiğini ve mezunların genellikle kendi alanlarında iş bulduğunu söylüyor.

Elektrikli araçlar alanında okuyan Mustafa Emin Tekşen de normal derslerin yanında elektrikli araç teknolojilerini öğrendiklerini anlatıyor. Öğrenci Haydar Yılmaz Türk ise atölyelerdeki makinelerle meslek öğrendiklerini belirtiyor.

“Okulun tarihi havasıyla yeni teknoloji öğrenmek çok güzel bir duygu1'

157 yıllık köklü bir tarihe sahip bu eşsiz yapıda eğitim almak ise öğrenciler için paha biçilemez. Geçmişin izlerini günümüze taşıyan bu tarihi yapı, bugün aynı zamanda geleceğin teknolojisine ev sahipliği yapıyor.