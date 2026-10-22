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Bitlis'in İlk Mektebi 101 Yıldır Eğitim Veriyor: Cumhuriyetin İlk Okullarından Biri Hâlâ Ayakta

Bitlis'in İlk Mektebi 101 Yıldır Eğitim Veriyor: Cumhuriyetin İlk Okullarından Biri Hâlâ Ayakta

Bitlis Eğitim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 16:16
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Kaç nesil bu sıralarda oturdu, kaç öğretmen bu kapıdan girdi, kim bilir? Bitlis'te halk arasında 'İlk Mektep' olarak bilinen Kazımpaşa İlkokulu, 1925'ten bu yana aynı binada öğrencilerini ağırlıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan okul, geçen yıl aslına uygun şekilde restore edildi ve asırlık hikayesini yeni nesillerle yazmaya devam ediyor. 

İşte detaylar. 

AA

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Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kapılarını Açtı

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kapılarını Açtı

1924'te inşa edilen okul, 1925-1926 eğitim öğretim yılında 'Numune Mektebi' adıyla öğrencilerini kabul etmeye başladı. Cumhuriyet döneminin ilk eğitim kurumlarından biri olan okul, Bitlis'in eğitim tarihinde özel bir yere sahip.

Yıllar içinde ihtiyaçlar arttıkça binaya yeni bölümler eklendi. Ama okul hiç taşınmadı ya da kapılarını eğitime kapatmadı. Zamana meydan okuyan yapının kapıları eğitime hep açıktı.

Sıvaların Altından Bitlis Taşı Çıktı

Sıvaların Altından Bitlis Taşı Çıktı

Zamanla yıpranan okul, 190 ve 1988'de çeşitli onarımlardan geçti. Yıl 2025 olduğunda ise kapsamlı bir restorasyon başlatıldı. Eren Holding'in üstlendiği çalışmada, dökülen sıvalar kaldırılınca binanın orijinal taş duvarları ortaya çıktı. Tuğla yüzeylerin yerine ise yine Bitlis taşı kullanıldı.

Elektrik ve mekanik sistemler tamamen yenilenirken okul bahçesi de döneme uygun şekilde düzenlendi. Şantiye şefi Mimar Büşra Erkoç, projeyi şu sözlerle anlattı:

'Kültürel mirasa sahip çıkan bu projede yer almak bizim için de büyük bir sorumluluk.'

Asırlık Okul Yeniden Öğrencilerine Kavuştu

Asırlık Okul Yeniden Öğrencilerine Kavuştu

Restorasyonun ardından okul, 2025-2026 eğitim öğretim yılında yeniden öğrencilerine kavuştu. Böylece 1925'te başlayan yolculuk, aynı binada 101. yılına ulaştı.

Eren Holding Yatırım Finans Direktörü Atilla Dilmen de projeye destek vermenin kendileri için onur verici olduğunu söyledi. Bitlis'in eğitim hafızasını taşıyan bu bina, şimdi yeni nesillerin de ilk okulu olmaya devam ediyor.

'Kentsel hafızamızın önemli bir simgesidir'

Kazımpaşa İlkokulundan mezun olan Sefa Kara da okulun birçok ilim adamı, sanatçı, hukukçu, öğretmen ve doktor yetiştirdiğini hatırlattı. Kısacası okul, kültürümüzün ve geleneğimizin eğitim meşalesi!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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