Bitlis'in İlk Mektebi 101 Yıldır Eğitim Veriyor: Cumhuriyetin İlk Okullarından Biri Hâlâ Ayakta
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Kaç nesil bu sıralarda oturdu, kaç öğretmen bu kapıdan girdi, kim bilir? Bitlis'te halk arasında 'İlk Mektep' olarak bilinen Kazımpaşa İlkokulu, 1925'ten bu yana aynı binada öğrencilerini ağırlıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan okul, geçen yıl aslına uygun şekilde restore edildi ve asırlık hikayesini yeni nesillerle yazmaya devam ediyor.
İşte detaylar.
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kapılarını Açtı
Sıvaların Altından Bitlis Taşı Çıktı
Asırlık Okul Yeniden Öğrencilerine Kavuştu
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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