Bitlis'in İlk Mektebi 101 Yıldır Eğitim Veriyor: Cumhuriyetin İlk Okullarından Biri Hâlâ Ayakta

Zamanla yıpranan okul, 190 ve 1988'de çeşitli onarımlardan geçti. Yıl 2025 olduğunda ise kapsamlı bir restorasyon başlatıldı. Eren Holding'in üstlendiği çalışmada, dökülen sıvalar kaldırılınca binanın orijinal taş duvarları ortaya çıktı. Tuğla yüzeylerin yerine ise yine Bitlis taşı kullanıldı.

Elektrik ve mekanik sistemler tamamen yenilenirken okul bahçesi de döneme uygun şekilde düzenlendi. Şantiye şefi Mimar Büşra Erkoç, projeyi şu sözlerle anlattı: