Çölün Ortasında 54 Metre Boyunca Uzanan Taşların Sırrı Çözüldü: 4 Bin Yıllık Gizem!

Uzmanlar bu yapıyı, biçiminden dolayı 'antenli tümülüs' olarak adlandırılan anıtlar arasında değerlendiriyor. Ortada oval bir mezar höyüğü, höyükten doğuya doğru uzanan iki sıra taş bulunuyor. Tüm yapı uç uca yaklaşık 54,5 metre uzunluğunda. Höyüğün kendisi ise yaklaşık 12,5'e 10 metre boyutlarında ve yüksekliği 3 metreyi geçmiyor.

Anıt, bölgedeki kireçtaşlarıyla ve hiç harç kullanılmadan inşa edilmiş. Taşların yönü dikkat çekse de araştırmacılar, yapının astronomik bir işlevi olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını vurguluyor.