Çölün Ortasında 54 Metre Boyunca Uzanan Taşların Sırrı Çözüldü: 4 Bin Yıllık Gizem!
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Batı Sahra'nın en kurak bölgelerinden birinde, çölün ortasında 54,5 metre boyunca uzanan bir taş dizisi bulunuyordu. Yıllardır kimin, ne zaman ve neden yaptığı merak edilen bu gizemli yapının sırrı ise sonunda çözüldü. Arkeologlar, taşların aslında yaklaşık 4.400 yıllık bir mezar anıtı olduğunu belirledi. Höyüğün altından tek bir kişi ve ona eşlik eden eşyalar çıktı.
İşte detaylar.
Batı Sahra'da 54 Metrelik Gizemli Taş Anıt
Harç Kullanılmadan İnşa Edilmiş: "Antenli Tümülüs"
Höyüğün Altından Tek Bir Mezar Çıktı
Deve Kuşu Yumurtasından Boncuklar
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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