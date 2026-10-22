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Çölün Ortasında 54 Metre Boyunca Uzanan Taşların Sırrı Çözüldü: 4 Bin Yıllık Gizem!

Çölün Ortasında 54 Metre Boyunca Uzanan Taşların Sırrı Çözüldü: 4 Bin Yıllık Gizem!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 11:24
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Batı Sahra'nın en kurak bölgelerinden birinde, çölün ortasında 54,5 metre boyunca uzanan bir taş dizisi bulunuyordu. Yıllardır kimin, ne zaman ve neden yaptığı merak edilen bu gizemli yapının sırrı ise sonunda çözüldü. Arkeologlar, taşların aslında yaklaşık 4.400 yıllık bir mezar anıtı olduğunu belirledi. Höyüğün altından tek bir kişi ve ona eşlik eden eşyalar çıktı. 

İşte detaylar. 

Springer Nature

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Batı Sahra'da 54 Metrelik Gizemli Taş Anıt

Batı Sahra'da 54 Metrelik Gizemli Taş Anıt

Gizemli yapı, Batı Sahra'daki Wadi Lawash el Telli bölgesinde bulunuyor. Anıtın bir kilometreden daha az uzağında ise binlerce figürün taşlara kazındığı Sluguilla Lawash kaya sanatı alanı yer alıyor.

Katalonya Kültürel Miras Araştırmaları Enstitüsü'nden Joaquim Soler liderliğindeki ekibin çalışması, African Archaeological Review dergisinde yayımlandı. Araştırma, bu tür anıtlar için Atlantik Sahrası'nda elde edilen ilk kesin tarihlendirme olarak öne çıkıyor.

Harç Kullanılmadan İnşa Edilmiş: "Antenli Tümülüs"

Harç Kullanılmadan İnşa Edilmiş: "Antenli Tümülüs"

Uzmanlar bu yapıyı, biçiminden dolayı 'antenli tümülüs' olarak adlandırılan anıtlar arasında değerlendiriyor. Ortada oval bir mezar höyüğü, höyükten doğuya doğru uzanan iki sıra taş bulunuyor. Tüm yapı uç uca yaklaşık 54,5 metre uzunluğunda. Höyüğün kendisi ise yaklaşık 12,5'e 10 metre boyutlarında ve yüksekliği 3 metreyi geçmiyor.

Anıt, bölgedeki kireçtaşlarıyla ve hiç harç kullanılmadan inşa edilmiş. Taşların yönü dikkat çekse de araştırmacılar, yapının astronomik bir işlevi olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını vurguluyor.

Höyüğün Altından Tek Bir Mezar Çıktı

Höyüğün Altından Tek Bir Mezar Çıktı

Höyük kazıldığında, altında hiç dokunulmamış tek bir mezar bulundu. Burada yatan kişi sırtüstü, kuzey-güney yönünde, başı güneye bakacak ve bacakları yana kıvrılmış şekilde gömülmüştü. Dişlerinden yapılan incelemeye göre 25 ile 35 yaşları arasındaydı. Ancak kemikler çok yıprandığı için cinsiyeti belirlenemedi.

Peki yaşı nasıl hesaplandı? 

2018'de yapılan ilk denemeler, kemiklerde yeterli kolajen kalmadığı için sonuç vermemişti. Bu kez iki kemik örneğinin mineral kısmı radyokarbon yöntemiyle incelendi ve mezarın günümüzden yaklaşık 4.417 ile 4.100 yıl öncesine ait olduğu belirlendi.

Deve Kuşu Yumurtasından Boncuklar

Deve Kuşu Yumurtasından Boncuklar

Mezarda çanak çömlek, alet ya da başka bir eşyaya rastlanmadı. Bulunan tek şey, deve kuşu yumurtası kabuğundan yapılmış dört küçük yuvarlak boncuktu. Araştırmacılar bunların kişisel bir süs eşyası olabileceğini düşünüyor.

Bölgede yaklaşık 27 kilometrelik alana yayılan 2.068 kaya figürü bulunsa da bunları mezarı yapanlarla ilişkilendirmek için henüz erken. Yani çöl, henüz sırlarının hepsini vermiş değil.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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