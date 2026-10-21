Mermerden Oyulmuş 2 Bin Yıllık Zeus Başı İzmir'de Ele Geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Konak ilçesinde bir operasyon düzenledi. Operasyonda mermerden yapılmış bir heykel başı ele geçirildi.

Roma Dönemine Ait Mermer Eser

Yapılan incelemede heykel başının Roma dönemine ait, yaklaşık 2 bin yıllık bir Zeus başı olduğu belirlendi. Eserin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gereken kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi.

Antik Yunan mitolojisinde tanrıların başı olarak bilinen Zeus, Roma döneminde Jüpiter ile özdeşleştirilmiş ve Anadolu'daki pek çok antik kentte heykelleriyle temsil edilmişti.