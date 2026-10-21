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Mermerden Oyulmuş 2 Bin Yıllık Zeus Başı İzmir'de Ele Geçirildi

Mermerden Oyulmuş 2 Bin Yıllık Zeus Başı İzmir'de Ele Geçirildi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 11:51
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İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer bir Zeus heykel başı ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı. 

İşte detaylar. 

DHA

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Konak'ta Operasyon Düzenlendi

Konak'ta Operasyon Düzenlendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Konak ilçesinde bir operasyon düzenledi. Operasyonda mermerden yapılmış bir heykel başı ele geçirildi.

Roma Dönemine Ait Mermer Eser

Yapılan incelemede heykel başının Roma dönemine ait, yaklaşık 2 bin yıllık bir Zeus başı olduğu belirlendi. Eserin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gereken kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi.

Antik Yunan mitolojisinde tanrıların başı olarak bilinen Zeus, Roma döneminde Jüpiter ile özdeşleştirilmiş ve Anadolu'daki pek çok antik kentte heykelleriyle temsil edilmişti.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında 3 şüpheli, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin kimlikleri ve eserin nasıl ele geçirildiğine ilişkin ayrıntılar ise açıklanmadı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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