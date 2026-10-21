Bir Kitap Okudu, Pompeii'nin Görkemli Evi İçin 1,6 Milyon Dolar Harcadı

Antik kent Pompei'nin en görkemli konutlarından biri olarak kabul edilen Marcus Fabius Rufus'un evi, bir kitap sayesinde yeniden hayat buldu. Alman bir girişimci, okuduğu bir kitabın ardından evin restorasyonunu tek başına finanse etmeye karar verdi. 1,46 milyon avroluk (yaklaşık 1,6 milyon dolar) restorasyonun ardından 1980'den beri kapalı olan evin bir bölümü, Noel'e kadar ziyarete açılacak.

İşte detaylar.

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