article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Kitap Okudu, Pompeii'nin Görkemli Evi İçin 1,6 Milyon Dolar Harcadı

Bir Kitap Okudu, Pompeii'nin Görkemli Evi İçin 1,6 Milyon Dolar Harcadı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 10:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Antik kent Pompei'nin en görkemli konutlarından biri olarak kabul edilen Marcus Fabius Rufus'un evi, bir kitap sayesinde yeniden hayat buldu. Alman bir girişimci, okuduğu bir kitabın ardından evin restorasyonunu tek başına finanse etmeye karar verdi. 1,46 milyon avroluk (yaklaşık 1,6 milyon dolar) restorasyonun ardından 1980'den beri kapalı olan evin bir bölümü, Noel'e kadar ziyarete açılacak. 

İşte detaylar. 

Newser

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her Şey Bir Kitapla Başladı

Her Şey Bir Kitapla Başladı

Hikayenin kahramanı, Alman girişimci Frank Hoefer! 

Hoefer, Pompei Arkeoloji Parkı Direktörü Gabriel Zuchtriegel'in 2023'te yayımlanan 'Pompei: The Enchanted City' (Pompei: Büyülü Şehir) adlı kitabını okudu. Kitaptan etkilenen girişimci, ardından arkeoloji parkıyla iletişime geçti.

Pompei Arkeoloji Parkı'nın 20 Ekim'de duyurduğu proje kapsamında, restorasyon masraflarının tamamı Hoefer'in sahibi olduğu PompeiAR şirketi tarafından karşılanacak.

1980'den Beri Ziyarete Kapalı

1980'den Beri Ziyarete Kapalı

Pompei'nin en görkemli konutu olarak kabul edilen ev, 1980'den bu yana ziyaretçilere kapalı. Evde 2021 ila 2023 yıllarında yapısal güçlendirme çalışmaları yapılmıştı. Şimdiki çalışmalar, evin içindeki küçük şapelde yer alan ünlü 'Pompei Venüsü' de dahil olmak üzere fresklere odaklanıyor.

Zuchtriegel, evin ihtişamını şu sözlerle anlattı:

'Zaman zaman kendinizi 19. yüzyıldan kalma bir Napoli sarayında gibi hissediyorsunuz, oysa burası 2 bin yıllık bir Roma evi.'

Noel'e Kadar Ziyaretçilere Açılacak

Noel'e Kadar Ziyaretçilere Açılacak

Restorasyonun ardından evin bir bölümünün Noel'e kadar rehberli gruplara açılması bekleniyor. Böylece ziyaretçiler, yaklaşık 46 yıldır kapalı olan bu görkemli evi yeniden görme fırsatı bulacak.

Hoefer ise Pompei'nin koruma çalışmalarında yeni yaklaşımlara açık olduğunu düşündüğünü söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın