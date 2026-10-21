Bir Kitap Okudu, Pompeii'nin Görkemli Evi İçin 1,6 Milyon Dolar Harcadı
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Antik kent Pompei'nin en görkemli konutlarından biri olarak kabul edilen Marcus Fabius Rufus'un evi, bir kitap sayesinde yeniden hayat buldu. Alman bir girişimci, okuduğu bir kitabın ardından evin restorasyonunu tek başına finanse etmeye karar verdi. 1,46 milyon avroluk (yaklaşık 1,6 milyon dolar) restorasyonun ardından 1980'den beri kapalı olan evin bir bölümü, Noel'e kadar ziyarete açılacak.
İşte detaylar.
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Her Şey Bir Kitapla Başladı
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1980'den Beri Ziyarete Kapalı
Noel'e Kadar Ziyaretçilere Açılacak
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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