article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Müze Çekmecesinde Yıllarca Unutulan 160 Milyon Yıllık Fosil Yeni Bir Tür Çıktı

Müze Çekmecesinde Yıllarca Unutulan 160 Milyon Yıllık Fosil Yeni Bir Tür Çıktı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 09:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Jura döneminde, yaklaşık 160 milyon yıl önce denizlerde yaşayan kalamar benzeri bir canlının fosili, bilim insanlarını şaşırttı. ABD'nin Wyoming eyaletinde bulunan fosil, daha önce bilinmeyen yeni bir tür çıktı. Üstelik bu türün ilk örneği yıllarca bir müze çekmecesinde beklemiş. Şimdi, bugüne kadar bilinen en kalın iç iskelete sahip belemnit olarak kayıtlara geçti. 

İşte detaylar. 

ScienceDaily

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllarca Müze Çekmecesinde Bekledi

Yıllarca Müze Çekmecesinde Bekledi

Hikaye 1990'ların sonunda başladı. Wyoming Dinozor Merkezi'nin kurucusu Burkhard Pohl, fosilin ilk örneğini buldu. Ancak örnek, yıllarca incelenmeden bir müze çekmecesinde kaldı.

Fosil koleksiyoncusu Cliff Linster'ın bulduğu ikinci örnek ise 2019'da Wyoming Dinozor Merkezi'ne bağışlandı. Linster, araştırmanın yayımlanmasını göremeden Haziran 2026'da hayatını kaybetti. Bilim insanları da yeni türe onun ve ailesinin onuruna 'Wyoteuthis linsterorum' adını verdi. Cins adı ise 'Wyoming'den bir kalamar' anlamına geliyor.

'Bu, şimdiye kadar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor!' - Jessica Lippincott

Bilinen En “Tombul” Belemnit

Bilinen En “Tombul” Belemnit

Belemnitler, günümüz kalamar ve ahtapotlarının soyu tükenmiş akrabaları. Bu canlılardan geriye genellikle rostrum adı verilen mermi biçimli sert iç iskeletleri kalıyor. Wyoming'de bulunan belemnitlerin rostrumu genellikle 5-10 santimetre uzunluğunda ve 1-2 santimetre genişliğinde oluyor.

Yeni türün fıçı biçimindeki rostrumu ise yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ve 6 santimetre genişliğinde. Bu da onu bilinen en kalın belemnit iskeleti yapıyor. Bilim insanları, kolları dahil canlının yaklaşık 60 santimetre uzunluğunda olduğunu tahmin ediyor. Daha küçük belemnitleri avlamış olabileceği de düşünülüyor.

Görsel: Wyoteuthis linsterorum'un illüstrasyonu. (Jason Poole)

Soyu Çoktan Tükendi Sanılan Bir Aileye Bağlandı

Soyu Çoktan Tükendi Sanılan Bir Aileye Bağlandı

En büyük sürpriz ise bilgisayarlı tomografi taramalarıyla geldi. Taramalar, yeni türü milyonlarca yıl önce ortadan kalktığı düşünülen eski bir belemnit ailesine bağladı. Yani bu canlı, döneminin 'geç kalmış' bir temsilcisi olabilir.

Araştırma, Yeni Zelanda'daki Victoria Wellington Üniversitesi'nden Alexey Ippolitov, Wyoming'den paleontologlar Jessica Lippincott ve William Wahl ile Manchester Üniversitesi'nden Dean Lomax tarafından yürütüldü. Çalışma, Papers in Palaeontology dergisinde yayımlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın