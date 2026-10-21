Müze Çekmecesinde Yıllarca Unutulan 160 Milyon Yıllık Fosil Yeni Bir Tür Çıktı
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Jura döneminde, yaklaşık 160 milyon yıl önce denizlerde yaşayan kalamar benzeri bir canlının fosili, bilim insanlarını şaşırttı. ABD'nin Wyoming eyaletinde bulunan fosil, daha önce bilinmeyen yeni bir tür çıktı. Üstelik bu türün ilk örneği yıllarca bir müze çekmecesinde beklemiş. Şimdi, bugüne kadar bilinen en kalın iç iskelete sahip belemnit olarak kayıtlara geçti.
İşte detaylar.
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Yıllarca Müze Çekmecesinde Bekledi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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