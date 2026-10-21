Müze Çekmecesinde Yıllarca Unutulan 160 Milyon Yıllık Fosil Yeni Bir Tür Çıktı

En büyük sürpriz ise bilgisayarlı tomografi taramalarıyla geldi. Taramalar, yeni türü milyonlarca yıl önce ortadan kalktığı düşünülen eski bir belemnit ailesine bağladı. Yani bu canlı, döneminin 'geç kalmış' bir temsilcisi olabilir.

Araştırma, Yeni Zelanda'daki Victoria Wellington Üniversitesi'nden Alexey Ippolitov, Wyoming'den paleontologlar Jessica Lippincott ve William Wahl ile Manchester Üniversitesi'nden Dean Lomax tarafından yürütüldü. Çalışma, Papers in Palaeontology dergisinde yayımlandı.