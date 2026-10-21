Diyarbakır'da 9 Bin Yıllık Madencilik Atölyesi Bulundu

Çayönü'nde bakır ve malakit kullanımına ait izlerin M.Ö. 9100'lere kadar uzandığı biliniyor. Yeni keşif ise bölgedeki madencilik geleneğinin yaklaşık 2 bin yıl boyunca sürdüğünü gösteriyor. Alanın batısında bulunan ve M.Ö. 6800-6600'e tarihlenen Proto-Hassuna seramikleri de dikkat çekiyor. Bunların kesin kronolojisi radyokarbon ve diğer analizlerle netleşecek.

Yerleşik yaşamdan tarıma, mimariden zanaat uzmanlaşmasına kadar pek çok büyük dönüşümün izlerini taşıyan Çayönü, Anadolu'nun en önemli Neolitik yerleşimlerinden biri olarak kabul ediliyor.