Diyarbakır'da 9 Bin Yıllık Madencilik Atölyesi Bulundu
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Çayönü Tepesi'nde yapılan kazılarda, madencilik tarihine ışık tutan bir keşif yapıldı. Yaklaşık 8 bin 900 yıl önceye tarihlenen 5 metrekarelik bir madencilik işliği ortaya çıkarıldı. İşlikte ham ve işlenmiş malakitlerin yanında bakır boncuklar ve bakır objeler de bulundu.
İşte detaylar.
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Çayönü Tepesi'nde 8 Bin 900 Yıllık Atölye
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Malakit ve Bakır Buluntuları Ortaya Çıktı
Madencilik Geleneği 2 Bin Yıl Sürmüş
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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