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Diyarbakır'da 9 Bin Yıllık Madencilik Atölyesi Bulundu

Diyarbakır'da 9 Bin Yıllık Madencilik Atölyesi Bulundu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 08:31
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Çayönü Tepesi'nde yapılan kazılarda, madencilik tarihine ışık tutan bir keşif yapıldı. Yaklaşık 8 bin 900 yıl önceye tarihlenen 5 metrekarelik bir madencilik işliği ortaya çıkarıldı. İşlikte ham ve işlenmiş malakitlerin yanında bakır boncuklar ve bakır objeler de bulundu. 

İşte detaylar. 

AA

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Çayönü Tepesi'nde 8 Bin 900 Yıllık Atölye

Çayönü Tepesi'nde 8 Bin 900 Yıllık Atölye

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yürütülen kazılarda bulunan işlik, M.Ö. 6900-6800 yıllarına tarihlendirildi. Yaklaşık 5 metrekarelik alan, 2026 kazı sezonunun en önemli buluntuları arasında gösteriliyor.

İşliğin merkezinde taş döşemeli bir çalışma alanı bulunuyor. Bu alanın çevresinde tespit edilen en az 6 direk deliği ise burada bir gölgelik yapısı olabileceğine işaret ediyor.

Malakit ve Bakır Buluntuları Ortaya Çıktı

Malakit ve Bakır Buluntuları Ortaya Çıktı

İşliğin merkezinde yaklaşık 18, merkez ve çevresinde ise 24-25 civarında malakit parçası bulundu. Geniş çalışma alanındaki malakit ve bakır buluntuların toplam sayısı ise yaklaşık 42'ye ulaştı.

Buluntular arasında ham ve yarı işlenmiş malakitler, işlenmiş malakit örnekleri, bakır boncuklar ve bakır objeler yer alıyor. Bu da alanda belirli çalışma bölümlerinde uzmanlaşmış bir üretim yapıldığını gösteriyor.

Madencilik Geleneği 2 Bin Yıl Sürmüş

Madencilik Geleneği 2 Bin Yıl Sürmüş

Çayönü'nde bakır ve malakit kullanımına ait izlerin M.Ö. 9100'lere kadar uzandığı biliniyor. Yeni keşif ise bölgedeki madencilik geleneğinin yaklaşık 2 bin yıl boyunca sürdüğünü gösteriyor. Alanın batısında bulunan ve M.Ö. 6800-6600'e tarihlenen Proto-Hassuna seramikleri de dikkat çekiyor. Bunların kesin kronolojisi radyokarbon ve diğer analizlerle netleşecek.

Yerleşik yaşamdan tarıma, mimariden zanaat uzmanlaşmasına kadar pek çok büyük dönüşümün izlerini taşıyan Çayönü, Anadolu'nun en önemli Neolitik yerleşimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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