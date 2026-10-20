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Yaşam
60 Yıl Önce Sevgilisine Verdiği Yüzük Kanalizasyondan Çıktı

60 Yıl Önce Sevgilisine Verdiği Yüzük Kanalizasyondan Çıktı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 20:01
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ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan Oscar James Meredith'in 1965'te liseden mezun olurken aldığı ve sevgilisine hediye ettiği okul yüzüğü, yıllar sonra hiç beklenmedik bir yerde ortaya çıktı. Yüzüğü bulan atık su tesisi çalışanları, sahibini bulmak için aylarca uğraştı. İpucu ise yüzüğün içine kazınmış üç harfte saklıydı. 

İşte detaylar. 

WAFF

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Vakumlu Kamyonu Temizlerken Parlayan Bir Şey Gördü

Vakumlu Kamyonu Temizlerken Parlayan Bir Şey Gördü

Hikaye, Şubat 2026'da Alabama'nın Sheffield kentindeki atık su tesisinde başladı. Çalışanlar vakumlu bir kamyonu temizlerken ekipten Chance Coates'un gözüne parlayan bir şey takıldı. Coates o gün iki yüzük buldu; bunlardan biri alyans, diğeri ise eski bir okul yüzüğüydü.

Yüzüğün İçindeki Üç Harf Her Şeyi Değiştirdi

Atık su operatörü Junior Riner, yüzüğün bir okul yüzüğü olduğunu fark etti ama yıpranma ve kir yüzünden üzerindeki bilgileri ilk etapta okuyamadı. Yüzüğü laboratuvarda kimyasallarla temizleyince iç kısmına kazınmış 'O.J.M.' harfleri ortaya çıktı.

Sahibini bulmak için aylarca süren araştırmalar sonuç vermedi. Sonunda Riner'ın damadı, internette 1965 mezunlarının sınıf fotoğrafındaki isimleri listeleyen bir sayfa buldu. Baş harfler Burrell-Slater Lisesi'nden mezun Oscar James Meredith ile eşleşti.

Yıllar Sonra Gelen Duygusal Kavuşma

Yıllar Sonra Gelen Duygusal Kavuşma

Çalışanların kendisini aradığını öğrenen Oscar'ın kızı, babasını haberdar etti ve yüzük sonunda sahibine teslim edildi. Oscar, 1965'te yüzüğü o dönemin geleneğine uygun olarak kız arkadaşına verdiğini anlattı. Kız arkadaşı Anna, yıllar sonra eşi oldu. Anna, evlenmelerinden birkaç yıl önce yüzüğü kaybetmişti. Bir noktada yüzüğün izi tamamen kayboldu. Anna ise birkaç yıl önce hayatını kaybetti.

Yüzüğü yeniden eline almak Oscar'a geçmişini hatırlattı. Mezun olduğu Burrell-Slater Lisesi'nin artık kapalı olması, bu kavuşmayı onun için daha da anlamlı kıldı. Oscar, yaşadığı duyguları şu sözlerle ifade etti: 

Okul benim için çok şey ifade ediyordu ve artık kapalı. Yüzük, lise yıllarına ait bütün o anıları yeniden canlandırdı.”

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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