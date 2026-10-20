60 Yıl Önce Sevgilisine Verdiği Yüzük Kanalizasyondan Çıktı
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ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan Oscar James Meredith'in 1965'te liseden mezun olurken aldığı ve sevgilisine hediye ettiği okul yüzüğü, yıllar sonra hiç beklenmedik bir yerde ortaya çıktı. Yüzüğü bulan atık su tesisi çalışanları, sahibini bulmak için aylarca uğraştı. İpucu ise yüzüğün içine kazınmış üç harfte saklıydı.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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