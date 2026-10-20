60 Yıl Önce Sevgilisine Verdiği Yüzük Kanalizasyondan Çıktı

Hikaye, Şubat 2026'da Alabama'nın Sheffield kentindeki atık su tesisinde başladı. Çalışanlar vakumlu bir kamyonu temizlerken ekipten Chance Coates'un gözüne parlayan bir şey takıldı. Coates o gün iki yüzük buldu; bunlardan biri alyans, diğeri ise eski bir okul yüzüğüydü.

Yüzüğün İçindeki Üç Harf Her Şeyi Değiştirdi

Atık su operatörü Junior Riner, yüzüğün bir okul yüzüğü olduğunu fark etti ama yıpranma ve kir yüzünden üzerindeki bilgileri ilk etapta okuyamadı. Yüzüğü laboratuvarda kimyasallarla temizleyince iç kısmına kazınmış 'O.J.M.' harfleri ortaya çıktı.

Sahibini bulmak için aylarca süren araştırmalar sonuç vermedi. Sonunda Riner'ın damadı, internette 1965 mezunlarının sınıf fotoğrafındaki isimleri listeleyen bir sayfa buldu. Baş harfler Burrell-Slater Lisesi'nden mezun Oscar James Meredith ile eşleşti.