Kültepe'de 78 Yıllık Kazı Tarihinde Bir İlk: Helenistik Dönem'e Ait Mozaikli Yapı Bulundu
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Anadolu'nun en önemli antik merkezlerinden Kayseri'deki Kültepe-Kaniş Ören Yeri'nden heyecan verici bir haber geldi. 1948'den bu yana süren kazılarda ilk kez Helenistik döneme ait mozaik tabanlı bir yapı ortaya çıkarıldı. Keşfi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medyadan duyurdu. Kazılarda Helenistik döneme ait dört farklı kültür katmanı da ilk kez belgelendi.
İşte detaylar.
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78 Yıllık Kazı Tarihinde Bir İlk
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Mozaik Taban Katman Katman İnşa Edilmiş
Hitit Kültürünün Doğduğu Merkezlerden Biri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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