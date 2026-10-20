Kültepe'de 78 Yıllık Kazı Tarihinde Bir İlk: Helenistik Dönem'e Ait Mozaikli Yapı Bulundu

Bulunan mozaik taban doğu-batı yönünde 163, kuzey-güney yönünde 165 santimetre ölçülerinde. Çevrede bulunan mozaik parçaları ise tabanın aslında çok daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Yapı, M.Ö. 323 ile M.Ö. 30 arasındaki Helenistik döneme tarihlendirildi.

Mozaiğin ilk izlerine geçen yılki kazı sezonunda, kazı alanının sınırında yaklaşık 1 metrekarelik bir alanda rastlanmıştı. Bu yılki çalışmalarla yapı tamamen gün yüzüne çıkarıldı ve dönemi netleşti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, duyurusunda bu heyecan verici keşif için 'Kültepe'de 78 yıllık kazı tarihinde bir ilk.' ifadelerini kullandı.