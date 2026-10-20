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Kültepe'de 78 Yıllık Kazı Tarihinde Bir İlk: Helenistik Dönem'e Ait Mozaikli Yapı Bulundu

Kültepe'de 78 Yıllık Kazı Tarihinde Bir İlk: Helenistik Dönem'e Ait Mozaikli Yapı Bulundu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 16:19
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Anadolu'nun en önemli antik merkezlerinden Kayseri'deki Kültepe-Kaniş Ören Yeri'nden heyecan verici bir haber geldi. 1948'den bu yana süren kazılarda ilk kez Helenistik döneme ait mozaik tabanlı bir yapı ortaya çıkarıldı. Keşfi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medyadan duyurdu. Kazılarda Helenistik döneme ait dört farklı kültür katmanı da ilk kez belgelendi. 

İşte detaylar. 

DHA

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78 Yıllık Kazı Tarihinde Bir İlk

78 Yıllık Kazı Tarihinde Bir İlk

Bulunan mozaik taban doğu-batı yönünde 163, kuzey-güney yönünde 165 santimetre ölçülerinde. Çevrede bulunan mozaik parçaları ise tabanın aslında çok daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Yapı, M.Ö. 323 ile M.Ö. 30 arasındaki Helenistik döneme tarihlendirildi.

Mozaiğin ilk izlerine geçen yılki kazı sezonunda, kazı alanının sınırında yaklaşık 1 metrekarelik bir alanda rastlanmıştı. Bu yılki çalışmalarla yapı tamamen gün yüzüne çıkarıldı ve dönemi netleşti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, duyurusunda bu heyecan verici keşif için 'Kültepe'de 78 yıllık kazı tarihinde bir ilk.' ifadelerini kullandı.

Mozaik Taban Katman Katman İnşa Edilmiş

Mozaik Taban Katman Katman İnşa Edilmiş

Mozaik tabanın yapımında dikkat çekici bir teknik kullanılmış. Önce zemin düzlenmiş, ardından kırma taş ve ince topraktan bir altyapı oluşturulmuş. Bunun üzerine küçük dere çakıllarından bir katman serilmiş; yapımda seramik parçaları ve kireç de kullanılmış.

Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi ve Güney Kore Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle yürütülüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki ortak kazı, 2025'te Warşama Sarayı'nın doğusunda başladı ve bu yıl ikinci sezonunu tamamladı.

Hitit Kültürünün Doğduğu Merkezlerden Biri

Hitit Kültürünün Doğduğu Merkezlerden Biri

Kültepe, Kaniş (Neša) Krallığı'nın başkentiydi ve Hitit kültürünün ortaya çıktığı önemli merkezlerden biri olarak kabul ediliyor. Yukarı Şehir'de kraliyet sarayları ve tapınaklar, Aşağı Şehir'de ise karum adı verilen bir ticaret merkezi bulunuyor.

Alanda bulunan yaklaşık 23 bin 500 çivi yazılı kil tablet, UNESCO Dünya Belleği Listesi'nde yer alıyor. 2014'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Kültepe'nin bugüne kadar toplam alanının yalnızca yüzde 5'i kazıldı. Ekip, önümüzdeki dönemde Kaniş Krallığı'ndan Hitit dönemine uzanan alt katmanlarda sistematik araştırmalar yapmayı planlıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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