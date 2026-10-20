Amelia Earhart'ın Kayıp Uçağını Bulduklarını Sandılar: Günlerce Aranan Nesne Ağaç Çıktı!
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1937'de Pasifik'te iz bırakmadan kaybolan efsanevi pilot Amelia Earhart'ın uçağını arayan ekip, umut bağladıkları nesneyi sonunda yerinde inceledi. Uydu görüntülerinde fark edilen yapının uçak enkazı olabileceği düşünülüyordu. Ancak 17 kişilik keşif ekibi, nesnenin sadece bir ağaç yığını olduğu fark etti. Earhart'ın uçağını bulma umudu ise bir kez daha sonuçsuz kaldı.
İşte detaylar.
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Uydu Görüntüsündeki Nesne Umut Olmuştu
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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