Amelia Earhart'ın Kayıp Uçağını Bulduklarını Sandılar: Günlerce Aranan Nesne Ağaç Çıktı!

Ekip, adanın çevresinde dördü karada olmak üzere yedi gün geçirdi. Lagünde manyetometre, yan taramalı sonar ve drone ile incelemeler yapıldı. Ekip bölgeye ulaştığında nesnenin büyük bölümü parçalanıp sürüklenmişti. Geriye, uydu görüntülerinde görülenden çok daha küçük, Y şeklinde bir parça kalmıştı.

Araştırmacılar, nesnenin büyük olasılıkla büyük ağaçlardan oluşan bir yığın olduğu sonucuna vardı. Üzerini kaplayan karbonat tabakasının, uydu görüntülerinde metal gibi parlayan bir yüzey oluşturduğu değerlendirildi. Ekip ayrıca lagünde yaklaşık 76 santimetre uzunluğunda çelik bir boru buldu. Boru, nesnelerin lagünde nasıl sürüklendiğini anlamaya yardımcı olması amacıyla incelenecek.