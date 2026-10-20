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Amelia Earhart'ın Kayıp Uçağını Bulduklarını Sandılar: Günlerce Aranan Nesne Ağaç Çıktı!

Amelia Earhart'ın Kayıp Uçağını Bulduklarını Sandılar: Günlerce Aranan Nesne Ağaç Çıktı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 13:38
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1937'de Pasifik'te iz bırakmadan kaybolan efsanevi pilot Amelia Earhart'ın uçağını arayan ekip, umut bağladıkları nesneyi sonunda yerinde inceledi. Uydu görüntülerinde fark edilen yapının uçak enkazı olabileceği düşünülüyordu. Ancak 17 kişilik keşif ekibi, nesnenin sadece bir ağaç yığını olduğu fark etti. Earhart'ın uçağını bulma umudu ise bir kez daha sonuçsuz kaldı.

İşte detaylar. 

WFYI

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Uydu Görüntüsündeki Nesne Umut Olmuştu

Uydu Görüntüsündeki Nesne Umut Olmuştu

Amelia Earhart ve navigatörü Fred Noonan, 1937'de dünyanın çevresini dolaşma girişimi sırasında Pasifik'te kayboldu. Yıllardır süren araştırmaların odaklandığı yerlerden biri, Kiribati'ye bağlı Nikumaroro atolü oldu.

Atolün lagününde 2020 tarihli uydu görüntülerinde fark edilen ve 'Taraia Nesnesi' adı verilen yapının, Earhart'ın Lockheed Electra 10-E uçağının enkazı olabileceği düşünülüyordu. Archaeological Legacy Institute, Purdue Research Foundation ve Purdue Üniversitesi'nin ortak keşif ekibi, bu ihtimali yerinde incelemek için 6 Ekim'de Kiribati'nin Tarawa adasından yola çıktı. Earhart'ın 'Uçan Laboratuvar' olarak bilinen uçağı da yıllar önce Purdue Research Foundation tarafından finanse edilmişti.

Görselde: Nikumaroro lagünündeki 'Taraia Nesnesi'nin uydu görüntüsü.

Metal Sanılan Parlaklığın Sırrı Çözüldü

Metal Sanılan Parlaklığın Sırrı Çözüldü

Ekip, adanın çevresinde dördü karada olmak üzere yedi gün geçirdi. Lagünde manyetometre, yan taramalı sonar ve drone ile incelemeler yapıldı. Ekip bölgeye ulaştığında nesnenin büyük bölümü parçalanıp sürüklenmişti. Geriye, uydu görüntülerinde görülenden çok daha küçük, Y şeklinde bir parça kalmıştı.

Araştırmacılar, nesnenin büyük olasılıkla büyük ağaçlardan oluşan bir yığın olduğu sonucuna vardı. Üzerini kaplayan karbonat tabakasının, uydu görüntülerinde metal gibi parlayan bir yüzey oluşturduğu değerlendirildi. Ekip ayrıca lagünde yaklaşık 76 santimetre uzunluğunda çelik bir boru buldu. Boru, nesnelerin lagünde nasıl sürüklendiğini anlamaya yardımcı olması amacıyla incelenecek.

Earhart'ın Gizemi 89 Yıldır Çözülemiyor

Earhart'ın Gizemi 89 Yıldır Çözülemiyor

Araştırmacılar, Earhart ve Noonan'ın adanın resifine inip burada mahsur kaldığı görüşünü savunmaya devam ediyor. Bu teoriyi destekleyen ipuçları arasında 1937'de kaydedilen telsiz sinyallerinin yönleri, 1940'ta adada bulunan kemikler üzerine 2018'de yapılan bir analiz ve adada bulunan 1930'lara ait eşyalar gösteriliyor. Bu eşyalar arasında bir kadın ayakkabısı, pudralık ve çil kremi kavanozu da var. Ancak bu bulgular, Earhart ve Noonan'ın adada mahsur kaldığını kesin olarak kanıtlamıyor.

Daha önce bölgede yapılan iki deniz araştırması da sonuçsuz kalmıştı. Keşif ekibinin lideri Rick Pettigrew ise umudunu kaybetmiş değil:

'Bence önünde sonunda biri burada bu gizeme kesin olarak son verecek kanıtı bulacak.' diyor. 

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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