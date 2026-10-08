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Denizin Dibinden Çıkan 2 Bin Yıllık Yüzükte İskenderiye Feneri Tasviri Bulundu

Denizin Dibinden Çıkan 2 Bin Yıllık Yüzükte İskenderiye Feneri Tasviri Bulundu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 11:18
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Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında su altı kazısı yapan arkeologlar, üzerinde minicik bir yapı tasviri bulunan bronz bir mühür yüzük buldu. Tasvirdeki yapı, Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan ve bugün ayakta olmayan İskenderiye Feneri.

İşte detaylar. 

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İskenderiye Feneri İlk Kez Bir Mühür Yüzükte Görüldü

İskenderiye Feneri İlk Kez Bir Mühür Yüzükte Görüldü

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, yüzükteki tasvirin İskenderiye Feneri'nin bir mühür yüzüğe işlenmiş bilinen ilk örneği olduğunu açıkladı. Yüksek Eski Eserler Konseyi Genel Sekreteri Hişam el-Leysi de aynı değerlendirmeyi yaptı.

Yüzüğün kesin tarihi henüz açıklanmadı. Ancak üzerindeki fener tasvirinin, M.S. 2. yüzyıla ait sikkelerdeki tasvirlere benzediği belirtiliyor.

Kayıp Harika: İskenderiye Feneri

Fener, M.Ö. 280 civarında II. Ptolemaios döneminde, gemilere İskenderiye limanına giden yolu göstermek için Pharos adasında tamamlandı. Yüksekliğinin 100 metreyi aştığı düşünülüyor.

Yüzyıllar boyunca meydana gelen depremlerle harabeye dönen fenerin bulunduğu yerde, 15. yüzyılın sonlarında Memlük Sultanı Kayıtbay, fenerden kalan taşları da kullanarak bir kale inşa ettirdi.

Batık Saray Antirhodos'ta Bulundu

Batık Saray Antirhodos'ta Bulundu

Yüzük, İskenderiye'nin antik Büyük Limanı'nda (Portus Magnus), bir zamanlar kraliyet mahallesinin parçası olan ve bugün sular altında kalan Antirhodos adasında bulundu.

Kazıları, Fransız su altı arkeoloğu Franck Goddio liderliğindeki Avrupa Su Altı Arkeolojisi Enstitüsü, Mısır Su Altı Arkeolojisi Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütüyor.

Yüzük Fenerin Yönetildiği Yeri mi Gösteriyor?

Antik Yunan coğrafyacı Strabon, M.Ö. 29-25 yılları arasında Mısır'ı ziyaret ettiğinde bu sarayı anlatmıştı. Yüzük, sarayın M.S. 2. yüzyılda da idari işlevini sürdürmüş olabileceğine işaret ediyor. Mısırlı yetkililere göre bu işlevlerden biri fenerin yönetimi olabilir.

Goddio'nun bu sarayı “Antirhodos Adası'nın efsanevi sarayı” olarak tanımladığı aktarılıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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