Denizin Dibinden Çıkan 2 Bin Yıllık Yüzükte İskenderiye Feneri Tasviri Bulundu

Yüzük, İskenderiye'nin antik Büyük Limanı'nda (Portus Magnus), bir zamanlar kraliyet mahallesinin parçası olan ve bugün sular altında kalan Antirhodos adasında bulundu.

Kazıları, Fransız su altı arkeoloğu Franck Goddio liderliğindeki Avrupa Su Altı Arkeolojisi Enstitüsü, Mısır Su Altı Arkeolojisi Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütüyor.

Yüzük Fenerin Yönetildiği Yeri mi Gösteriyor?

Antik Yunan coğrafyacı Strabon, M.Ö. 29-25 yılları arasında Mısır'ı ziyaret ettiğinde bu sarayı anlatmıştı. Yüzük, sarayın M.S. 2. yüzyılda da idari işlevini sürdürmüş olabileceğine işaret ediyor. Mısırlı yetkililere göre bu işlevlerden biri fenerin yönetimi olabilir.

Goddio'nun bu sarayı “Antirhodos Adası'nın efsanevi sarayı” olarak tanımladığı aktarılıyor.