Denizin Dibinden Çıkan 2 Bin Yıllık Yüzükte İskenderiye Feneri Tasviri Bulundu
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Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında su altı kazısı yapan arkeologlar, üzerinde minicik bir yapı tasviri bulunan bronz bir mühür yüzük buldu. Tasvirdeki yapı, Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan ve bugün ayakta olmayan İskenderiye Feneri.
İşte detaylar.
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İskenderiye Feneri İlk Kez Bir Mühür Yüzükte Görüldü
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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