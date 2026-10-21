Tarlasında Pembe Bir Taş Buldu: Altından 8,5 Metrelik Firavun Heykeli Çıktı

Kazılarda ikinci bir heykelin de büyük bölümü bulundu. Yaklaşık 2,4 metre uzunluğundaki parçanın bacakları ve kaidesi eksik, başlığının üst kısmı da hasarlı. Ancak yüz hatları oldukça iyi korunmuş.

Bu heykelin de II. Ramses'i tasvir ettiği düşünülüyor ancak kimliği henüz kesinleşmiş değil. Heykel parçaları, bölgede bulunan ve tanrıça İsis'e adanmış tapınak kompleksinin batı tarafında bulundu. Kazı ve incelemeler ise sürüyor.