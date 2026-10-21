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Tarlasında Pembe Bir Taş Buldu: Altından 8,5 Metrelik Firavun Heykeli Çıktı

Tarlasında Pembe Bir Taş Buldu: Altından 8,5 Metrelik Firavun Heykeli Çıktı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 12:18
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Mısır'da tarlasında çalışan bir çiftçinin fark ettiği pembe bir taş, binlerce yıllık bir sırrı gün yüzüne çıkardı. Çiftçinin ihbarıyla başlayan kazılarda, Antik Mısır'ın en ünlü firavunlarından II. Ramses'e ait iki dev heykelin kalıntıları bulundu. Bulunan heykellerden birinin, kaidesiyle birlikte yaklaşık 8,5 metre yüksekliğinde olduğu tahmin ediliyor. 

İşte detaylar. 

Ahram Online

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Tarlasında Çalışırken Alışılmadık Bir Taş Gördü

Tarlasında Çalışırken Alışılmadık Bir Taş Gördü

Nil Deltası'ndaki Garbiye vilayetine bağlı Behbeit el-Hagar köyündeki çiftçi Khaled al-Shahat, bir cuma günü tarlasında çalışırken daha önce hiç görmediği türden pembe bir taşa rastladı.

Yaklaşık 1,3 metre uzunluğundaki pembe granit blokun üzerinde, II. Ramses'in 'Yukarı ve Aşağı Mısır'ın Kralı' ve 'Ra'nın Oğlu' anlamına gelen kraliyet ünvanlarını içeren hiyeroglif yazıtlar vardı. Al-Shahat buluntuyu kendine saklamak yerine yetkililere bildirdi.

Kazılardan Dev Bir Firavun Başı Çıktı

Kazılardan Dev Bir Firavun Başı Çıktı

İhbarın ardından Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi'ne bağlı bir ekip bölgede kurtarma kazısı başlattı. Kazılarda, Yukarı ve Aşağı Mısır'ın birleşmesini simgeleyen çifte tacı taşıyan, yaklaşık 1,6 metre yüksekliğinde dev bir heykel başı ortaya çıkarıldı.

Heykelin sırt sütununun üst kısmında da II. Ramses'in Horus adı yer alıyor. Uzmanlar, heykelin kaidesiyle birlikte orijinal yüksekliğinin yaklaşık 8,5 metre olduğunu tahmin ediyor. M.Ö. 1279-1213 yılları arasında hüküm süren II. Ramses, diğer tüm firavunlardan daha fazla anıt ve heykel yaptırmasıyla biliniyor.

İkinci Bir Heykel de Bulundu

İkinci Bir Heykel de Bulundu

Kazılarda ikinci bir heykelin de büyük bölümü bulundu. Yaklaşık 2,4 metre uzunluğundaki parçanın bacakları ve kaidesi eksik, başlığının üst kısmı da hasarlı. Ancak yüz hatları oldukça iyi korunmuş.

Bu heykelin de II. Ramses'i tasvir ettiği düşünülüyor ancak kimliği henüz kesinleşmiş değil. Heykel parçaları, bölgede bulunan ve tanrıça İsis'e adanmış tapınak kompleksinin batı tarafında bulundu. Kazı ve incelemeler ise sürüyor.

Dürüst Çiftçiye Ödül

Dürüst Çiftçiye Ödül

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, keşfin ardından çiftçinin köyünü ziyaret etti. Bakan, Khaled al-Shahat ve eşine teşekkür belgesi verdi. Ayrıca çifti Suudi Arabistan'a umre yolculuğuyla ödüllendirdi.

Buluntuların sayısı arttıkça hem şaşırdığını hem de çok mutlu olduğunu söyleyen al-Shahat, arkeologların kendisine söylediklerini de aktardı:

'Bana bunun bölgenin tarihini değiştirebileceğini söylediler.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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