Tarlasında Pembe Bir Taş Buldu: Altından 8,5 Metrelik Firavun Heykeli Çıktı
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Mısır'da tarlasında çalışan bir çiftçinin fark ettiği pembe bir taş, binlerce yıllık bir sırrı gün yüzüne çıkardı. Çiftçinin ihbarıyla başlayan kazılarda, Antik Mısır'ın en ünlü firavunlarından II. Ramses'e ait iki dev heykelin kalıntıları bulundu. Bulunan heykellerden birinin, kaidesiyle birlikte yaklaşık 8,5 metre yüksekliğinde olduğu tahmin ediliyor.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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