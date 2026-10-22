Küre Dağları'nın Sonbahar Güzelliği: Kastamonu ile Bartın Arasındaki Saklı Cennet
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Sonbahar geldi ve doğa en güzel tablosunu çizmeye başladı! Bu tablonun en etkileyici örneklerinden biri ise Kastamonu ile Bartın arasında uzanan Küre Dağları Milli Parkı'nda saklı. Sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşilin her tonuna bürünen ormanlar, havadan dronela görüntülendi. Ortaya çıkan manzaralar ise görenleri adeta büyülüyor.
İşte detaylar.
İki Şehri Birbirine Bağlayan Milli Park
Yeşilin Yirmi Farklı Tonu
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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