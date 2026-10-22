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Küre Dağları'nın Sonbahar Güzelliği: Kastamonu ile Bartın Arasındaki Saklı Cennet

Küre Dağları'nın Sonbahar Güzelliği: Kastamonu ile Bartın Arasındaki Saklı Cennet

Kastamonu Bartın
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 14:43
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Sonbahar geldi ve doğa en güzel tablosunu çizmeye başladı! Bu tablonun en etkileyici örneklerinden biri ise Kastamonu ile Bartın arasında uzanan Küre Dağları Milli Parkı'nda saklı. Sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşilin her tonuna bürünen ormanlar, havadan dronela görüntülendi. Ortaya çıkan manzaralar ise görenleri adeta büyülüyor. 

İşte detaylar. 

İHA

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İki Şehri Birbirine Bağlayan Milli Park

İki Şehri Birbirine Bağlayan Milli Park

Kastamonu ve Bartın il sınırları içinde yer alan Küre Dağları, iki şehri birbirine bağlıyor. 2000 yılında milli park ilan edilen bölge, kanyonları ve yemyeşil ormanlarıyla doğaseverlerin gözdesi.

Milli park, özellikle sonbahar aylarında ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Bunun nedenini anlamak için ise fotoğraflara bakmak yeterli.

Kestaneden Kayına Rengarenk Ormanlar

Kestane, koca yemiş, kızılçam, göknar ve kayın ağaçlarının bir arada bulunduğu ormanlar, sonbaharla birlikte bambaşka bir görünüme kavuştu. Her ağacın yaprağı farklı bir renge dönünce dağların yamaçları adeta renkli bir halıyla kaplandı.

Dronela havadan çekilen görüntülerde, ormanların sarıdan kırmızıya, kahverengiden yeşile uzanan renk geçişleri tüm ihtişamıyla görülüyor.

Yeşilin Yirmi Farklı Tonu

Yeşilin Yirmi Farklı Tonu

Veteriner hekim Birol Yürük, Küre Dağları'nın eteklerinin kendisi için bir huzur kaynağı olduğunu anlatıyor. Yürük'e göre bölgede yaklaşık yirmi farklı yeşil tonu bulunuyor.

'Hem mesleğimi yapıyorum hem de bu güzelliğin, görselliğinin tadını çıkarıyorum' diyen Yürük, huzurlu manzarayı henüz yakından göremeyenleri adeta kıskandırıyor.

Şehrin karmaşasından uzaklaşıp doğada nefes almak isteyenler için Küre Dağları, bu sonbaharın en güzel rotalarından biri olabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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