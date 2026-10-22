Küre Dağları'nın Sonbahar Güzelliği: Kastamonu ile Bartın Arasındaki Saklı Cennet

Veteriner hekim Birol Yürük, Küre Dağları'nın eteklerinin kendisi için bir huzur kaynağı olduğunu anlatıyor. Yürük'e göre bölgede yaklaşık yirmi farklı yeşil tonu bulunuyor.

'Hem mesleğimi yapıyorum hem de bu güzelliğin, görselliğinin tadını çıkarıyorum' diyen Yürük, huzurlu manzarayı henüz yakından göremeyenleri adeta kıskandırıyor.

Şehrin karmaşasından uzaklaşıp doğada nefes almak isteyenler için Küre Dağları, bu sonbaharın en güzel rotalarından biri olabilir.