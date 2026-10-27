article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
1.000 Yıllık İskeletin Sırrı 157 Yıl Sonra Çözülüyor: Roma Lahdindeki İskeletin Kimliği Ortaya Çıktı!

1.000 Yıllık İskeletin Sırrı 157 Yıl Sonra Çözülüyor: Roma Lahdindeki İskeletin Kimliği Ortaya Çıktı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 15:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Londra'daki Westminster Abbey'de 1869'da yeniden gün yüzüne çıkarılan Roma lahdi, içindeki iskeletin kimliğine dair 157 yıldır süren bir gizemi barındırıyordu. Lahit 4. yüzyılda Valerius Amandinus adlı bir Romalı için yapılmıştı ancak içindeki iskeletin çok daha sonraki bir döneme ait olduğu anlaşıldı. Üstelik lahit, 1869'dan önce 1820'de de bulunmuş ancak bu keşif zamanla unutulmuştu.

Bu kez ise Journal of the British Archaeological Association'da yayımlanan yeni çalışma, lahitte yatan kişinin kimliğine dair güçlü ipuçları sunuyor. İşte detaylar. 

Journal of the British Archaeological Association (Taylor & Francis)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lahit Valerius Amandinus İçin Yapılmıştı

Lahit Valerius Amandinus İçin Yapılmıştı

Kireçtaşından oyulan lahdin üzerindeki yazıt, onun M.S. 300-400 yılları arasında bölgede yaşayan zengin bir Romalı olan Valerius Amandinus için yapıldığını gösteriyor. Ancak lahitte bulunan iskelet, Roma dönemine değil; lahdin yapılışından yaklaşık 600-800 yıl sonrasına ait.

Lahdin kapağına ise Orta Çağ'da büyük bir Latin haçı oyulmuş. Bu ayrıntı, lahdin yeniden kullanıldığına işaret ediyor. Araştırmacılara göre lahit, Westminster Abbey'nin yeniden inşası sırasında önemli bir mezarın taşınması amacıyla kullanılmış ve 13. yüzyılda yeniden gömülmüş olabilir.

İskelet Yaklaşık 1.000 Yıl Önce Gömülmüş

İskelet Yaklaşık 1.000 Yıl Önce Gömülmüş

İskeletin kemiklerinden alınan örnekler üzerinde yapılan radyokarbon analizi, gömünün M.S. 987-1052 yılları arasına tarihlendiğini gösterdi. Böylece lahdin Roma döneminde yapılmış olmasına rağmen içindeki kişinin yaklaşık 1.000 yıl önce yaşadığı anlaşıldı.

Kemik incelemelerine göre lahitteki erkek, hayatını kaybettiğinde 35 ila 49 yaşları arasındaydı ve boyu yaklaşık 1,75 metreydi. Bu bulgular, 19. yüzyılda öne sürülen, iskeletin 30 yaşından küçük ve daha kısa boylu bir erkeğe ait olduğu yönündeki tahminlerden farklı bir tablo ortaya koydu.

Lahitte Bir Başrahip mi Yatıyor?

Lahitte Bir Başrahip mi Yatıyor?

Westminster Abbey'nin arkeoloji danışmanı Warwick Rodwell'e göre lahdin büyüklüğü ve kapağındaki haç, burada yüksek rütbeli bir din adamının yattığını düşündürüyor. Rodwell'in iki adayı var: 1020 civarında ölen Başrahip Ælfwig ve 1049'da ölen halefi Wulfnoth.

Araştırmacı, Westminster Abbey'de keşişlik yapmış olan Ælfwig'i daha güçlü aday olarak değerlendiriyor. Ancak mevcut bulgular, iskeletin bu iki kişiden birine ait olduğunu kesin olarak kanıtlamıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın