1.000 Yıllık İskeletin Sırrı 157 Yıl Sonra Çözülüyor: Roma Lahdindeki İskeletin Kimliği Ortaya Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Londra'daki Westminster Abbey'de 1869'da yeniden gün yüzüne çıkarılan Roma lahdi, içindeki iskeletin kimliğine dair 157 yıldır süren bir gizemi barındırıyordu. Lahit 4. yüzyılda Valerius Amandinus adlı bir Romalı için yapılmıştı ancak içindeki iskeletin çok daha sonraki bir döneme ait olduğu anlaşıldı. Üstelik lahit, 1869'dan önce 1820'de de bulunmuş ancak bu keşif zamanla unutulmuştu.
Bu kez ise Journal of the British Archaeological Association'da yayımlanan yeni çalışma, lahitte yatan kişinin kimliğine dair güçlü ipuçları sunuyor. İşte detaylar.
Journal of the British Archaeological Association (Taylor & Francis)
Lahit Valerius Amandinus İçin Yapılmıştı
İskelet Yaklaşık 1.000 Yıl Önce Gömülmüş
Lahitte Bir Başrahip mi Yatıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın