1.000 Yıllık İskeletin Sırrı 157 Yıl Sonra Çözülüyor: Roma Lahdindeki İskeletin Kimliği Ortaya Çıktı!

Londra'daki Westminster Abbey'de 1869'da yeniden gün yüzüne çıkarılan Roma lahdi, içindeki iskeletin kimliğine dair 157 yıldır süren bir gizemi barındırıyordu. Lahit 4. yüzyılda Valerius Amandinus adlı bir Romalı için yapılmıştı ancak içindeki iskeletin çok daha sonraki bir döneme ait olduğu anlaşıldı. Üstelik lahit, 1869'dan önce 1820'de de bulunmuş ancak bu keşif zamanla unutulmuştu.

Bu kez ise Journal of the British Archaeological Association'da yayımlanan yeni çalışma, lahitte yatan kişinin kimliğine dair güçlü ipuçları sunuyor. İşte detaylar.

Journal of the British Archaeological Association (Taylor & Francis)