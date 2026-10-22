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Yaşam
Keith Haring'in Resim Yaptığı Daire 25 Milyon Dolara Satışta!

Keith Haring'in Resim Yaptığı Daire 25 Milyon Dolara Satışta!

New York
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 16:27
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Bir evi satın alırken mutfağına, manzarasına, oda sayısına bakarsınız. Peki ya duvarında dünyaca ünlü bir sanatçının eseri varsa? New York'un Tribeca semtindeki bir daire, tam da bu yüzden dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyaca ünlü pop art sanatçısı Keith Haring'in 1979'da henüz öğrenciyken ayakkabı boyasıyla yaptığı duvar resmine ev sahipliği yapan tripleks daire, 25 milyon dolara satışa çıktı. Üstelik bu eser yıllarca bir duvarın arkasında saklı kalmıştı! 

İşte detaylar. 

6sqft

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Öğrenciyken Ayakkabı Boyasıyla Yaptı

Öğrenciyken Ayakkabı Boyasıyla Yaptı

Daire, Tribeca'daki 260 West Broadway adresinde bulunan tarihi American Thread binasında yer alıyor. 1979'da School of Visual Arts (SVA) öğrencisi olan Keith Haring, okulun binanın alt katında işlettiği öğrenci galerisinde bu duvar resmini yaptı. Artsy'nin aktardığına göre Haring, eserde ayakkabı boyası ve alkol karışımı kullandı.

Tek renkli eser; bir demir sütunun, kirişin ve tavanın üzerine doğrudan çizildi. Bu yüzden duvar resmini zarar vermeden yerinden sökmek ya da taşımak mümkün değil. İmzasız olan eserin Keith Haring Vakfı tarafından doğrulandığı belirtiliyor.

Yıllarca Alçıpanın Arkasında Kaldı

Yıllarca Alçıpanın Arkasında Kaldı

SVA 1980'lerin başında binadan ayrılınca mekan bir restorana dönüştü ve Haring'in eseri alçıpanla kapatıldı. Duvar resmi, 2007'deki bir tadilat sırasında dönemin ev sahipleri tarafından yeniden gün yüzüne çıkarıldı ve büyük ölçüde sağlam olduğu görüldü. Dairenin şimdiki sahibi Adam Zoia, eseri ilk gördüğü anı şöyle anlatıyor:

'Bu çok açık bir şekilde bir Keith Haring'di. Tarzı o kadar belirgin ki.'

Sinema Odasından Saunaya Kadar Her Şey Var

Sinema Odasından Saunaya Kadar Her Şey Var

Üç katlı daire yaklaşık 743 metrekare (8 bin fit kare) büyüklüğünde. Ana katta 8 metreye yakın tavan yüksekliği, kemerli pencereler ve en az 22 kişilik bir yemek alanı bulunuyor. Haring'in eserini korumak için ise etrafına özel bir bar inşa edilmiş.

Alt katta 8 kişilik ses yalıtımlı bir sinema odası, oyun odası, kızılötesi saunası ve soğuk su havuzu olan bir spor salonu var. Binada ayrıca tam zamanlı kapı görevlisi ve özel bir çatı terası bulunuyor.

5 Yıl Önce 6,5 Milyon Dolara Satılmıştı

Dairenin satış geçmişi de en az duvar resmi kadar ilginç. 6sqft'in aktardığına göre daire Ocak 2015'te 10 milyon dolara satıldı. Sonraki yıllarda defalarca fiyat değiştiren daire, 2021'de 6,5 milyon dolara Adam Zoia'ya satıldı. Zoia, eseri koruyarak iki yıl süren kapsamlı bir yenileme yaptırdı.

Şimdi ise daire 25 milyon dolarlık fiyat etiketiyle yeniden satışta. Sanat danışmanı Jenn Singer'ın ifadesiyle, bu dairenin her sahibi aslında eserin kendi dönemindeki koruyucusu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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