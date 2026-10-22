Keith Haring'in Resim Yaptığı Daire 25 Milyon Dolara Satışta!
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Bir evi satın alırken mutfağına, manzarasına, oda sayısına bakarsınız. Peki ya duvarında dünyaca ünlü bir sanatçının eseri varsa? New York'un Tribeca semtindeki bir daire, tam da bu yüzden dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyaca ünlü pop art sanatçısı Keith Haring'in 1979'da henüz öğrenciyken ayakkabı boyasıyla yaptığı duvar resmine ev sahipliği yapan tripleks daire, 25 milyon dolara satışa çıktı. Üstelik bu eser yıllarca bir duvarın arkasında saklı kalmıştı!
İşte detaylar.
Öğrenciyken Ayakkabı Boyasıyla Yaptı
Yıllarca Alçıpanın Arkasında Kaldı
Sinema Odasından Saunaya Kadar Her Şey Var
5 Yıl Önce 6,5 Milyon Dolara Satılmıştı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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