Keith Haring'in Resim Yaptığı Daire 25 Milyon Dolara Satışta!

Üç katlı daire yaklaşık 743 metrekare (8 bin fit kare) büyüklüğünde. Ana katta 8 metreye yakın tavan yüksekliği, kemerli pencereler ve en az 22 kişilik bir yemek alanı bulunuyor. Haring'in eserini korumak için ise etrafına özel bir bar inşa edilmiş.

Alt katta 8 kişilik ses yalıtımlı bir sinema odası, oyun odası, kızılötesi saunası ve soğuk su havuzu olan bir spor salonu var. Binada ayrıca tam zamanlı kapı görevlisi ve özel bir çatı terası bulunuyor.