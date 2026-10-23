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Yaşam
Yapay Zekayla Roman Yazanlara Müjde: Fransa'nın Edebiyat Ödülü Tam Size Göre!

Yapay Zekayla Roman Yazanlara Müjde: Fransa'nın Edebiyat Ödülü Tam Size Göre!

Yapay Zeka Kitap
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 13:30
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Yapay zekayla yazılan bir roman edebiyat ödülü alabilir mi? Fransa bu soruya 'evet' diyerek tartışmayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Yapay zekayla birlikte yazılan kitaplar için ilk kez bir edebiyat ödülü kuruldu. 'Prix Pascal de Littérature IA' adı verilen ödülün başvuruları 21 Ekim'de açıldı. Üstelik ödül, Fransız edebiyat dünyasının yapay zeka tartışmalarıyla çalkalandığı bir döneme denk geldi. 

İşte detaylar. 

Euronews

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Adını Blaise Pascal'dan Alıyor

Adını Blaise Pascal'dan Alıyor

Ödül adını, 17. yüzyılda yaşamış ünlü Fransız matematikçi ve filozof Blaise Pascal'dan alıyor. Ödülün arkasında ise üç teknoloji girişimcisi var: Philippe Rodriguez, Albin Serviant ve Gilles Mentré.

Kurucular, yapay zekanın yazı atölyelerinde, el yazmalarında ve kitapçılarda zaten var olduğunu ancak çoğu zaman fark edilmediğini savunuyor. Ödülün internet sitesinde ise bunun 'bir teknoloji yarışması olmadığı' vurgulanıyor. AFP'ye konuşan kurucuların mesajı net:

'Önemli olan yalnızca eserin kendisi.'

Kullanılan Yapay Zeka Modeli Açıklanmak Zorunda

Kullanılan Yapay Zeka Modeli Açıklanmak Zorunda

Ödüle Fransızca yazan herkes, uyruğu ya da yaşadığı yer fark etmeksizin katılabiliyor. Yayınevi şartı da yok. Jüri, daha önce yayımlanmamış ve düşündürücü bir eser arıyor.

İşin en önemli yanı ise şeffaflık! 

Adaylar, el yazmalarının yanında yapay zekadan nasıl yardım aldıklarını anlatan teknik bir dosya da sunmak zorunda. ChatGPT, Claude, Gemini ve LLaMA gibi büyük dil modellerinin hepsi kullanılabiliyor. Organizatörler, yapay zeka kullanımının tespit araçlarıyla avlanması yerine yazarların bunu kendileri beyan etmesini istiyor.

Para Ödülü Yok, Yayın Desteği Var

Para Ödülü Yok, Yayın Desteği Var

Başvurular 30 Kasım'a kadar devam edecek. Euronews'in aktardığına göre kazananın aralık ayının ortasında açıklanması planlanıyor. Beş veya altı kişiden oluşacak jüride yazarlar, eleştirmenler, gazeteciler, filozoflar ve yayıncıların yer alması bekleniyor. Jüri üyelerinin isimlerinin kasım ayında duyurulması planlanıyor.

Ödülün temel kazanımı para ödülünden ziyade yayın desteği. Yarışmayı kazanan eser yayımlanacak ve yazarı için daha geniş bir görünürlük sağlanacak.

Tartışmaların Ortasında Doğan Bir Ödül

Tartışmaların Ortasında Doğan Bir Ödül

Ödülün zamanlaması da manidar! Fransa'da son haftalarda, aralarında Goncourt'un da bulunduğu bazı prestijli edebiyat ödüllerinin finalistleri hakkındaki yapay zeka iddiaları gündemdeydi. Eylül ayından bu yana konuşulan Thélyson Orélien'in 'C'était ça ou mourir' adlı romanında yoğun yapay zeka kullanıldığı iddia edildi. Kanadalı yayınevi 21 Ekim'de yapay zeka kullanıldığını doğrulayarak yazarla yollarını ayırdı. Orélien ise iddiaları reddediyor.

Fransız yasaları edebi eserlerin yazımında yapay zeka kullanımını düzenlemiyor ya da yasaklamıyor. Yaratıcı sektörden pek çok isim ise yapay zekaya karşı düzenleme çağrısı yapmaya devam ediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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