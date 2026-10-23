Yapay Zekayla Roman Yazanlara Müjde: Fransa'nın Edebiyat Ödülü Tam Size Göre!
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Yapay zekayla yazılan bir roman edebiyat ödülü alabilir mi? Fransa bu soruya 'evet' diyerek tartışmayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Yapay zekayla birlikte yazılan kitaplar için ilk kez bir edebiyat ödülü kuruldu. 'Prix Pascal de Littérature IA' adı verilen ödülün başvuruları 21 Ekim'de açıldı. Üstelik ödül, Fransız edebiyat dünyasının yapay zeka tartışmalarıyla çalkalandığı bir döneme denk geldi.
İşte detaylar.
Adını Blaise Pascal'dan Alıyor
Kullanılan Yapay Zeka Modeli Açıklanmak Zorunda
Para Ödülü Yok, Yayın Desteği Var
Tartışmaların Ortasında Doğan Bir Ödül
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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