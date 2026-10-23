Yapay Zekayla Roman Yazanlara Müjde: Fransa'nın Edebiyat Ödülü Tam Size Göre!

Ödüle Fransızca yazan herkes, uyruğu ya da yaşadığı yer fark etmeksizin katılabiliyor. Yayınevi şartı da yok. Jüri, daha önce yayımlanmamış ve düşündürücü bir eser arıyor.

İşin en önemli yanı ise şeffaflık!

Adaylar, el yazmalarının yanında yapay zekadan nasıl yardım aldıklarını anlatan teknik bir dosya da sunmak zorunda. ChatGPT, Claude, Gemini ve LLaMA gibi büyük dil modellerinin hepsi kullanılabiliyor. Organizatörler, yapay zeka kullanımının tespit araçlarıyla avlanması yerine yazarların bunu kendileri beyan etmesini istiyor.