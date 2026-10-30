Şekersiz Ürünlerdeki 6 Tatlandırıcı Beyin Yaşlanmasını Hızlandırabilir!
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Şekeri azaltmak için diyet içeceklere, şekersiz yiyeceklere ve 'light' ürünlere yönelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ancak Neurology dergisinde yayımlanan bir araştırma, bu ürünlerde sık kullanılan bazı tatlandırıcılarla ilgili dikkat çekici bir bulguya ulaştı. Brezilya'da 12 binden fazla yetişkinin 8 yıl boyunca takip edildiği çalışmada, altı yaygın tatlandırıcıyı en çok tüketenlerin hafıza ve düşünme becerilerinin daha hızlı gerilediği görüldü.
İşte detaylar.
Hangi Tatlandırıcılar Beyin Sağlığıyla İlişkilendirildi?
Hafıza ve Düşünme Becerisi Yüzde 62 Daha Hızlı Geriledi
Tatlandırıcıları Tamamen Bırakmalı mıyız?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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