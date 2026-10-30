Şekersiz Ürünlerdeki 6 Tatlandırıcı Beyin Yaşlanmasını Hızlandırabilir!

Araştırmada daha hızlı bilişsel gerilemeyle ilişkili bulunan altı tatlandırıcı şunlar:

Aspartam

Sakarin

Asesülfam-K

Eritritol

Sorbitol

Ksilitol

Bu tatlandırıcılar başta diyet içecekler, şekersiz sakız ve şekerlemeler, light yoğurtlar ve düşük kalorili tatlılar olmak üzere pek çok üründe kullanılıyor. Çalışmada incelenen bir diğer tatlandırıcı olan tagatoz için ise benzer bir ilişki bulunmadı. Araştırmacılar bunun tagatozun beyni koruduğu ya da daha güvenli olduğu anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

Araştırma Nasıl Yapıldı?

São Paulo Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya, yaş ortalaması 52 olan 12.772 yetişkin katıldı. Katılımcıların bir önceki yıl ne yiyip içtikleri anketlerle belirlendi ve tatlandırıcı tüketimlerine göre üç gruba ayrıldılar.

En az tüketen grupta günlük ortalama tüketim 20 miligram, en çok tüketen grupta ise 191 miligramdı. Katılımcılar yaklaşık 8 yıl boyunca başta, ortada ve sonda olmak üzere üç kez hafıza ve düşünme testlerine tabi tutuldu.